München (ots) -Pech für Adrian und Clara: Der Besitzer ihrerTraum-Hochzeitslocation möchte sein Schloss nicht an sie vermieten.Die perfekte Gelegenheit für die beiden Hochzeitsplanerinnen Ella undRebecca, ihr Können bei ihrem ersten Großauftrag unter Beweis zustellen ...Lange Zeit hatte der Geschäftsführer des Fünf-Sterne-Hotels"Fürstenhof", Adrian Lechner (Max Alberti), in der ModedesignerinClara Morgenstern (Jeannine Michèle Wacker) nicht mehr gesehen alsseine Sandkastenfreundin und engste Vertraute. Nach vielen Irrungenund Wirrungen findet die Geschichte des Traumpaars der zwölften"Sturm der Liebe"-Staffel in einer romantischen Schloss-Hochzeit inder Folge 2687 (voraussichtlicher Sendetermin: 15. Mai 2017) einglückliches Ende.In der Zwischenzeit sind bereits zwei neue Gesichter am"Fürstenhof" aufgetaucht: Ab Folge 2677 (voraussichtlicherSendetermin: 28. April2017) ist Victoria Reich als Ella Kessler in"Sturm der Liebe" zu sehen. Die Cousine der Küchenhilfe Tina Kessler(Christin Balogh) jobbt als Zimmermädchen im Fünf-Sterne-Hotel, weilsie das Geld dringend für die Verwirklichung ihres großen Traumsbraucht: die Gründung einer Hochzeitsagentur mit ihrer bestenFreundin Rebecca Herz. Ab Folge 2682 (voraussichtlicher Sendetermin:8. Mai 2017) übernimmt Julia Alice Ludwig die Rolle derschlagfertigen Rebecca Herz und wird zusammen mit Victoria Reich Teildes Hauptcasts der erfolgreichen ARD-Telenovela."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe