München (ots) -Großes Jubiläum bei "Sturm der Liebe: Die ARD-Erfolgstelenovelafeiert die 3000. Folge! Voraussichtlich am 20. September 2018 drehtsich in der Bavaria-Fiction-Produktion passend dazu alles um einrauschendes Fest: Werner Saalfeld (Dirk Galuba) wird 75. Zu diesembesonderen Anlass reisen gleich mehrere Überraschungsgäste an den"Fürstenhof".Nach einem Streit mit Robert (Lorenzo Patané) schleicht Werner anseinem Geburtstag frühmorgens aus dem Hotel. Er ahnt nicht, dassseine Familie eine Überraschung für ihn geplant hat: Seine Kinderkommen zu Besuch, um seinen Ehrentag mit ihm zu feiern. Als Robert,Eva (Uta Kargel) und Valentina (Paulina Hobratschk) sein Verschwindenbemerken, ist die Sorge groß. Denn Werner hat weder Handy nochHerztabletten dabei! Während das Geburtstagskind in der Natur eineschicksalhafte Begegnung hat, beginnt im "Fürstenhof" eine aufgeregteSuche ...Für die große Jubiläumsfolge kehren einige beliebte "Sturm derLiebe"-Stars zurück: Gregory B. Waldis, Sarah Stork, DanielFünffrock, Moritz Tittel, Alexander Milz, Lucy Scherer und BirteWentzek standen für die 3000. Episode in Gastrollen vor der Kamera.Ein herausragender Dreh - insbesondere für Dirk Galuba, der seit derersten Folge fester Bestandteil der Dailynovela ist: "3000 Folgensind schon eine Hausnummer, eine großartige Leistung des gesamtenTeams! Dass beim Jubiläum Werners Geburtstag im Fokus steht, ehrtmich natürlich besonders", so der Schauspieler. "Am meisten habe ichmich aber darüber gefreut, alle wiederzusehen. Es hat sich fast wieeine echte Familienfeier angefühlt. Die Stimmung war gelöst, und wirhaben die gemeinsamen Drehtage sehr genossen.""Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/