München (ots) -Nach einem Jahr voller Höhen und Tiefen siegt am Ende die wahreLiebe über alle Intrigen: In Folge 3261 (voraussichtlicherSendetermin: 1. November 2019) geben sich Denise (Helen Barke) undJoshua (Julian Schneider) vor der malerischen Kulisse desFünf-Sterne-Hotels das Jawort. Doch kurz vor der Hochzeit kommt es zueinem spektakulären Showdown auf Leben und Tod ...Ein alter Bekannter lässt sich das rauschende Fest seinerSchwester nicht entgehen: Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer) kehrtfür kurze Zeit in den "Fürstenhof" zurück und bringt für das frischvermählte Paar eine ganz besondere Überraschung mit.Einige Tage verbringen Denise und Joshua nach ihrer Hochzeit nochin Bichlheim, ehe sie sich in Folge 3264 (voraussichtlicherSendetermin: 6. November 2019) nach Paris verabschieden. In denMittelpunkt der Bavaria-Fiction-Produktion rückt ab Folge 3265(voraussichtlicher Sendetermin: 7. November 2019) die neueLiebesgeschichte von Franziska Krummbiegl (Léa Wegmann) und Tim Degen(Florian Frowein).Als die junge Obstbäuerin Franzi Krummbiegl auf dem Weg zu einemwichtigen Termin eine Fahrradpanne hat, eilt ihr ein geheimnisvollerReiter zur Hilfe. Vom ersten Moment an ist sie von ihm fasziniert.Sie ahnt nicht, dass sie durch diese Begegnung ein dunklesFamiliengeheimnis ans Licht bringt - denn der Fremde entpuppt sichals Tim Degen, der verschollene Sohn von Hotelbesitzer ChristophSaalfeld. Und Tims Auftauchen im "Fürstenhof" wirbelt nicht nurFranzis Liebesleben durcheinander, sondern auch das der gesamtenSaalfeld-Familie."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/