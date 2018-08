München (ots) -Ihr Weg war lange Zeit von Hindernissen gesäumt, nun reiten siegemeinsam in ihr Glück: In Folge 3016 (voraussichtlicher Sendetermin:15. Oktober 2018) geben sich Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) undViktor Saalfeld (Sebastian Fischer) nach einem Jahr voller Höhen undTiefen in einer romantischen Sommerhochzeit endlich das Ja-Wort. Dochauch am schönsten Tag ihres Lebens sind die beiden nicht vorTurbulenzen gefeit ...Mit dem großen Staffelfinale verabschieden sich dieHauptdarsteller Larissa Marolt und Sebastian Fischer von derARD-Erfolgstelenovela. "Mein Engagement bei 'Sturm der Liebe' wareine Erfahrung fürs Leben. Mich hat der wahnsinnige Zusammenhalt indieser Produktion beeindruckt. Jetzt ist es Zeit weiterzuziehen, aberich nehme unglaublich viele schöne Erinnerungen mit", resümiert dieKärntnerin. Und auch ihrem Spielpartner fällt der Abschied schwer:"Ich empfinde große Dankbarkeit: Dankbarkeit für ein großartigesTeam, das mich in allem beispiellos unterstützt hat. Dankbarkeit,dass ich diese Rolle spielen und so tolle Menschen kennenlernedurfte. Danke für diese verrückte Zeit und Danke für die tolleUnterstützung der Fans."Während das eine Traumpaar glücklich in seine gemeinsame Zukunftstartet, stehen die Protagonisten der 15. Staffel bereits in denStartlöchern. Ab Folge 3020 (voraussichtlicher Sendetermin: 19.Oktober 2018) rückt die neue Liebesgeschichte von Denise Saalfeld(Helen Barke) und Joshua Winter (Julian Schneider) in den Vordergrundder Bavaria-Fiction-Produktion.Als Denise im Fünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof" in einemsagenumwobenen Spiegel den mysteriösen Joshua erblickt, ist es sofortum sie geschehen. Wäre da nur nicht ihre durchtriebene SchwesterAnnabelle Sullivan (Jenny Löffler), die ebenfalls ein Auge auf denattraktiven Saalfeld-Spross wirft und ihn geschickt zu verführenweiß. Zwischen den beiden Schwestern entbrennt ein Kampf - um JoshuasLiebe, die Gunst ihres Vaters und den "Fürstenhof". Und bald wirdklar: Es kann nur eine geben ..."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/Fotos auf www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deDaniela Westermayer, Pressestelle "Sturm der Liebe",Tel. 089/6499-2868, E-Mail: daniela.westermayer@bavaria-film.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell