München (ots) -Ein Schlagerstar im "Fürstenhof": Ab Folge 2861 (voraussichtlicherSendetermin: 6. Februar 2018) ist Beatrice Egli in einer Gastrolle in"Sturm der Liebe" zu sehen. Drei Folgen lang spielt sich die jungeSchweizerin selbst. Christoph Saalfeld (Dieter Bach) engagiert dieSängerin als Überraschung für seine Braut Alicia Lindbergh (LarissaMarolt) - denn zu ihrem Lied haben die beiden zum ersten Malgemeinsam getanzt. Bis zum Auftritt bei der Winterhochzeit müssenallerdings noch einige Hindernisse überwunden werden ..."'Sturm der Liebe' muss man einfach kennen. Es ist nichtselbstverständlich, dass eine Serie über so viele Jahre derarterfolgreich ist. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich hier dabeisein darf", so Beatrice Egli über ihr Engagement. Die Gastrolle istfür die Schweizerin gleichzeitig auch eine Premiere: "Es ist daserste Mal, dass ich nicht nur als Sängerin, sondern auch alsSchauspielerin vor der Kamera stehe. Das ist eine wunderbareHerausforderung."Seit über zehn Jahren steht Beatrice Egli als Sängerin auf derBühne. 2011 absolvierte sie zudem eine Schauspielbildung. Mit demLied "Mein Herz" gelang ihr 2013 der musikalische Durchbruch. Im Jahrdarauf erhielt Egli den deutschen Musikpreis ECHO als besteNewcomerin des Jahres (international) und hat zweifach den SwissMusic Award gewonnen, ihre Alben wurden mehrfach mit Gold und Platinausgezeichnet. Im Frühjahr erscheint ihr fünftes Studioalbum"Wohlfühlgarantie" mit der Single "Herz an". Egli ist außerdemregelmäßig als Moderatorin in diversen TV-Produktionen zu sehen."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/