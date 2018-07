München (ots) -Auf der Suche nach einem geeigneten Stammzellenspender für die anLeukämie erkrankte Valentina (Paulina Hobratschk) kommt ein langgehütetes Geheiminis von Werner Saalfeld (Dirk Galuba) ans Licht:Valentina ist nicht Roberts (Lorenzo Patané) einziges Kind! Aus einerfrüheren Liebschaft hat der Geschäftsführer des "Fürstenhofs" nocheinen Sohn, von dem er all die Jahre nichts wusste. In Folge 2994 -voraussichtlich Mitte September 2018 im Ersten - taucht Joshua Winter(Julian Schneider) dann unerwartet im Fünf-Sterne-Hotel auf. Erkönnte Valentinas Rettung sein. Aber kann man dem jungen Mannwirklich trauen?Der mysteriöse Halbbruder ist nicht der einzige Neuankömmling: InFolge 3006 - voraussichtlich Ende September 2018 im Ersten - reisendie beiden Töchter von Christoph (Dieter Bach) und Xenia (ElkeWinkens) Saalfeld für eine Trauerfeier nach Bichlheim. Schnell wirdklar: Denise Saalfeld (Helen Barke) und Annabelle Sullivan (JennyLöffler) könnten nicht unterschiedlicher sein. Doch die Schwesternverbindet ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Kindheit, das sie bisan den "Fürstenhof" verfolgt.Nach seiner Ausbildung am Max Reinhardt Seminar und am LeeStrasberg Theater & Film Institut sammelte der Österreicher JulianSchneider erste TV-Erfahrungen in den Produktionen "Bergwelten"(2012) und "Paul Kemp - Alles kein Problem" (2013). Zuletzt drehte erfür die "SOKO Kitzbühel" (2017) und stand im Theaterstück "Dertalentierte Mr. Ripley" auf der Bühne.Helen Barke wurde durch ihre Episodenrolle im Münchner "Tatort:Hardcore" (2017) einem großen Fernsehpublikum bekannt. Anschließenddrehte sie u.a. für den "Tatort" in Bremen und diedeutsch-österreichische Krimi-Reihe "Die Toten von Salzburg".Jenny Löffler feierte 2004 ihr Schauspiel-Debüt im Kinofilm "DasLächeln der Tiefseefische". Es folgten diverse Theater- undKurzfilmproduktionen. 2011 war sie in den Kino-Erfolgen "Russendisko"und "Männerherzen" zu sehen. Zuletzt stand sie für die Produktion"Die Spezialisten" (2017) vor der Kamera."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deDaniela Westermayer, Pressestelle "Sturm der Liebe",Tel. 089/6499-2868, E-Mail: Daniela.Westermayer@Bavaria-Fiction.deFotos auf www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell