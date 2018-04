München (ots) -Wechsel am Hotel-Herd: Nach einem Zerwürfnis mit seinem OnkelAndré Konopka (Joachim Lätsch) freut sich Robert Saalfeld (LorenzoPatané), als sich eine ehemalige Aushilfe aus Verona um den offenenChefposten in der Hotelküche bewirbt. Doch die junge Köchin MagdaMittermeier ist nicht ganz ehrlich zu ihm ...Ab Folge 2936 (voraussichtlicher Sendetermin: 7. Juni 2018) istSidonie von Krosigk für rund drei Monate in einer Gastrolle in derBavaria-Fiction-Produktion zu sehen. "Bei 'Sturm der Liebe'mitzuspielen, ist ein interessanter Gegensatz zur Theaterarbeit, inder ich in den vergangenen Jahren steckte. Es macht mir großen Spaß",so von Krosigk über ihr Engagement bei der ARD-Telenovela. Über ihreRolle verrät die Münchnerin so viel: "Magda bastelt gewitzt an ihrerKarriere. Sie gelangt durch etwas Trickserei, kombiniert mit ihrerunerschrockenen und positiven Art, in die Position der Küchenchefin.Nun muss sie beweisen, dass sie diese Rolle auch ausfüllen kann."1997 stand Sidonie von Krosigk für den Film "Die Rache der CarolaWaas" erstmals vor der Kamera. Einem breiten Publikum wurde sie 2002durch ihre Hauptrolle Bibi Blocksberg im gleichnamigen Kinofilmbekannt. Danach spielte sie in diversen Fernsehproduktionen, darunter"Der Froschkönig" (2008) und "Für immer 30" (2009). Von 2010 bis 2014absolvierte sie ein Schauspielstudium. Im Anschluss war von Krosigkdrei Jahre lang festes Ensemblemitglied am Theater Ulm.Die engagierte Köchin Magda ist nicht der einzige Neuzugang, derfür frischen Wind im "Fürstenhof" sorgt: Kurze Zeit später tauchtTobias Ehrlinger (Max Beier) im Fünf-Sterne-Hotel auf. Der angehendeFeuerwehrmann stattet seiner Cousine Romy Ehrlinger (Désirée vonDelft) einen Besuch in Bichlheim ab - ohne zu ahnen, dass er dort aufseine große Liebe treffen wird... Der Münchner Schauspieler Max Beierstößt ab Folge 2945 (voraussichtlicher Sendetermin: 27. Juni 2018)zum Cast der Telenovela."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deDaniela Westermayer, Pressestelle "Sturm der Liebe",Tel. 089/6499-2868, E-Mail: Daniela.Westermayer@Bavaria-Fiction.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell