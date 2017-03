München (ots) -Als William Newcombe Ella Kessler hilft, ein verlorengegangenesErinnerungsstück an ihre Großmutter wiederzufinden, ist es um siegeschehen: Hals über Kopf verliebt sie sich in den Fitnesstrainer.Ihre beste Freundin Rebecca Herz hingegen würde William nach derersten Begegnung am liebsten zum Teufel jagen: Schließlich verpasstsie wegen ihm beinahe ihr Vorstellungsgespräch als Zimmermädchen imFünf-Sterne-Hotel "Fürstenhof", weil William sie absichtlich in diefalsche Richtung schickt ...Ab Folge 2693 (voraussichtlicher Sendetermin: 23. Mai 2017) stehenAlexander Milz als William Newcombe, Victoria Reich als Ella Kesslerund Julia Alice Ludwig als Rebecca Herz im Zentrum der 13. "Sturm derLiebe"-Staffel. "Wir beschreiten dramaturgisch gesehen in derkommenden Staffel neue Wege, indem wir bis zum Schluss offenlassen,für welche der beiden Traumfrauen sich William entscheiden wird", sodie Produzentin Bea Schmidt.Alexander Milz ist den Zuschauern bereits seit der 12. "Sturm derLiebe"-Staffel bekannt. Als William Newcombe verlor er den Kampf umdas Herz der Modedesignerin Clara Morgenstern (Jeannine MichèleWacker) letztendlich an seinen Bruder Adrian (Max Alberti). Dafürlernt William in der 13. Staffel gleich zwei sympathische jungeFrauen im "Fürstenhof" kennen: Die katholisch erzogene Ella Kesslerträumt von der einen wahren Liebe in ihrem Leben, während sich Ellasbeste Freundin Rebecca Herz nach außen hin in punkto Männersuchewesentlich abgeklärter gibt. Doch hinter der rauen Schale derschlagfertigen Rebecca verbirgt sich eine sehr emotionale undempathische Frau ...Liebeschaos ist in der kommenden Staffel aber nicht nur beiWilliam, Ella und Rebecca vorprogrammiert: Der Hoteleigentümer WernerSaalfeld (Dirk Galuba) entdeckt nach vielen Jahren der Trennung seineGefühle für seine Ex-Frau Charlotte (Mona Seefried) wieder ..."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebeFotos auf www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deLena Kettner, Pressestelle "Sturm der Liebe",Tel. 089/6499-2868, E-Mail: lena.kettner@bavaria-film.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell