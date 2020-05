München (ots) - Liza Tzschirner und Christian Feist kommen in Gastrollen an den "Fürstenhof"."Sturm der Liebe"-Fans können aufatmen: Die 16. Staffel der Bavaria Fiction-Produktion wird nach einer kurzen Unterbrechung wie gehabt im Ersten ausgestrahlt. Ab dem 22. Juni 2020 (Folge 3390) dreht sich in Bichlheim dann alles wieder um das Traumpaar Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann) und Tim Saalfeld (Florian Frowein)."Nach dem Corona-bedingten Drehstopp haben wir nach wenigen Wochen die Dreharbeiten wieder aufgenommen. Um die so entstandene Lücke zu füllen, zeigen wir ein paar der schönsten Folgen aus der Staffel 9", erklärt Bea Schmidt, Produzentin "Sturm der Liebe". "Doch schon Mitte Juni geht es mit den spannenden Geschichten der aktuellen Staffel weiter!"Für die Zuschauer hält die ARD-Erfolgstelenovela noch eine besondere Überraschung bereit. In Folge 3398 (voraussichtlicher Sendetermin: 2. Juli 2020) kommen Pauline (Liza Tzschirner) und Leonard Stahl (Christian Feist) auf Roberts (Lorenzo Patané) dringliche Bitte hin an den "Fürstenhof", um ihn in der Geschäftsführung zu unterstützen. Ein Grund mehr, sich die Wiederholungsfolgen aus Staffel 9 noch einmal ganz genau anzuschauen.Liza Tzschirner spielte nach ihrem stürmischen Engagement in zahlreichen TV-Produktionen, darunter in "In aller Freundschaft", "Der Ranger", "WaPo Bodensee" und "Rosamunde Pilcher". Christian Feist war zuletzt in der Fernsehserie "Check Check" zu sehen."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/Fotos auf www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deSusanne Engstle, PR-Redakteurin "Sturm der Liebe",Tel. 089/6499-2868, E-Mail: susanne.engstle@Bavaria-Fiction.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4606528OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell