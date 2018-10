München (ots) - Seit 16. Oktober 2018 wird in der Steiermark dieARD Degeto-/ORF-Koproduktion "Steirerkreuz" (AT) mit Miriam Stein undHary Prinz als Ermittler-Duo Sandra Mohr und Sascha Bergmann in denHauptrollen gedreht. Die beiden ungleichen Grazer LKA-Beamtenermitteln in einem Mordfall auf dem Land, der die dunkelstenGeheimnisse eines reichen Familienclans offenbart. Und wie immer sindsich die moderne junge Kommissarin Sandra Mohr und der "alte Hase"Sascha Bergmann nicht ganz einig in ihren Einschätzungen ... Inweiteren Rollen spielen erneut Eva Herzig und Johannes Nussbaum. InEpisodenrollen sind diesmal Gisela Schneeberger, Julian Weigend,Holger Schober, Daniel Keberle, Anna Rot, Jana McKinnon, GregorKohlhofer, Christian Strasser u.a. mit dabei.Zum Inhalt: Die beiden Grazer Ermittler Sandra Mohr (Miriam Stein)und Sascha Bergmann (Hary Prinz) werden zu einem Tatort in einabgelegenes Tal gerufen, über dem ominös ein gigantisches Kreuzthront. Das Opfer, Walter Fürst (Christian Strasser), war von seinemSohn Clemens (Gregor Kohlhofer) erwürgt im Bett aufgefunden worden.Familie Fürst ist nicht nur die reichste am Ort, sondern auch dieskrupelloseste und mächtigste - und dies alles unter demDeckmäntelchen wahren Christentums. Als wenig später auch der vornicht allzu langer Zeit ins Tal zurückgekehrte Ex-Knacki VeitSchindler (Julian Weigend) ermordet wird und erneut alle Spuren zurFamilie Fürst und der Matriarchin Pauline (Gisela Schneeberger)weisen, machen sich Sandra Mohr und Sascha Bergmann energisch daran,die Geheimnisse der Vergangenheit zu lüften."Steirerkreuz" (AT) ist eine Koproduktion der Allegro Film(Produzent Helmut Grasser, Producerin Gabi Stefansich) mit ARD Degeto(Redaktion: Diane Wurzschmitt) für Das Erste und dem ORF (Redaktion:Dr. Klaus Lintschinger). Das Drehbuch stammt von Wolfgang und MariaMurnberger. Regie führt Wolfgang Murnberger, hinter der Kamera stehtPeter von Haller.Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha Liebold,Tel.: 069 / 1509 - 346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deMalte Weber, Tel.: 0221-165-343-50,E-Mail: weber@presse-partner.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell