München (ots) -Nach dem großen Erfolg des ersten Krimis "Steirerblut" mit mehrals sieben Millionen Zuschauern zeigt Das Erste nun den zweiten Filmder Alpenkrimireihe. "Steirerkind" führt das ungleiche Duo SandraMohr und Sascha Bergmann - gespielt von Miriam Stein und Hary Prinz -in die Welt des Skisports: Um den Mord am österreichischenNationaltrainer aufzuklären, blicken die Grazer Ermittler hinter dieHochglanzfassade, hinter der durch Konkurrenz, Intrigen und Kommerzder Teamgeist ad absurdum geführt wird. Unter der Regie von WolfgangMurnberger verbindet die Verfilmung von Claudia Rossbachersgleichnamigem Erfolgsroman einen spannenden Kriminalfall mitpointierten Dialogen und witzigen Sticheleien der Ermittleruntereinander. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in Schladmingund während des spektakulären Skirennens "Nightrace".In weiteren Rollen spielen Marcus Mittermeier, David Rott,Johannes Zeiler, Johannes Nussbaum, Christopher Schärf, Eva Herzig,Martina Zinner, Liliane Zillner u.a."Steirerkind" ist eine Produktion der Allegro Film (Produzent:Helmut Grasser) in Koproduktion mit ARD Degeto für Das Erste und demORF, gefördert durch den Fernsehfonds Austria und Cinestyria. DieRedaktion bei der ARD Degeto liegt bei Diane Wurzschmitt und SaschaSchwingel, beim ORF bei Klaus Lintschinger.Weitere Informationen entnehmen akkreditierte Journalisten demPresseheft unter https://presse.daserste.de Pressefoto unterwww.ard-foto.de