München (ots) - Wer wirft nicht gerne einen Blick in fremde Häuseroder Wohnungen? Wie sind sie gestaltet, wie eingerichtet? Und vorallem: Wie viel ist das alles wert? Diesen Fragen geht das neueUnterhaltungsformat "Stadt, Land, Haus - So wohnt Deutschland" nach,das der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) derzeit für Das Ersteproduziert. Durch die Sendung führt Moderatorin Mareile Höppner. Injeder Ausgabe stehen zwei Paare im Mittelpunkt, die jeweils dreiverschiedene Traumimmobilien in einer bestimmten Region Deutschlandsbesichtigen. Sie sollen erraten, was die Häuser und Wohnungen wertsein könnten oder eine Wissensfrage zu den Besonderheiten derImmobilien beantworten. Gefragt sind Wissen und Intuition und dieGewinner können 1000 Euro mit nach Hause nehmen. Die Kandidatenbesichtigen Wohnobjekte mit besonderem Charakter: schöne Landvillenund Stadthäuser, ungewöhnliche Designobjekte, ausgebaute Höfe, Lofts,Hausboote oder Datschen. Ein festes Team aus Immobilien-,Antiquitäten- und Designexperten gibt den Zuschauerinnen undZuschauern unterhaltsame und informative Einblicke in Bautrends undWohnkultur."Stadt, Land, Haus" ist eine Unterhaltungssendung zum Mitraten fürdie ganze Familie und basiert auf dem britischen Format "Guess thishouse" von 12 Yard Productions, einem Unternehmen der ITV-Gruppe.Imago TV Film- und Fernsehproduktion GmbH (Produzentin: AndreaSchönhuber) hält die Rechte für Deutschland und produziert das Formatim Auftrag der ARD unter Federführung des rbb für Das Erste.Executive Producerin ist Anja Hagemeier (rbb).Sendestart ist voraussichtlich Anfang September 2018. 20 Folgenwerden immer montags bis freitags um 16:10 Uhr im Erstenausgestrahlt.