München (ots) -Das Erste startet am Samstag, 1. Juni 2019 um 18:25 Uhr das neue,hintergründige SportformatDas Magazin "Sportschau Thema" - eine innovative Mischung ausTalkformat und Reportage - widmet sich 60 Minuten lang einemübergeordneten Sportthema von besonderer Relevanz.Zum Thema "Druck im Spitzensport" hat Jessy Wellmer in derPremierensendung den ehemaligen Nationaltorhüter René Adler, denzweimaligen Ironman-Weltmeister Jan Frodeno, die100-Meter-Vizeeuropameisterin Gina Lückenkemper, den SportpsychologenProf. Dr. Jan Mayer und im weiteren Verlauf der Sendung denDopingexperten Hajo Seppelt zu Gast.In der Gesprächsrunde schildern die drei Leistungssportlereindrücklich, wie sie in ihren Karrieren immer wieder scheiternmussten, um erfolgreich zu werden. Sie berichten, wie sie der enormeDruck belastet hat und wie sie ihre Strategien gefunden haben, damitumzugehen. Der Sportpsychologe Prof. Dr. Jan Mayer erklärt diepsychologischen Zusammenhänge dahinter."Sportschau Thema" will mit dem Blick hinter die Hochglanz-Fassadedes Spitzensports den Zuschauerinnen und Zuschauern besondereEinblicke liefern - auch und vor allem durch die offenenSchilderungen der Athleten. Gina Lückenkemper, Deutschlands besteSprinterin, berichtet von "völliger mentaler Leere", die sie trotzinternationaler Erfolge immer wieder erlebe: "Ich komme von einemerfolgreichen Wettkampf nach Hause und heule manchmal drei Tage lang.Keine Ahnung warum. Aber ich habe lange gebraucht, um mireinzugestehen, dass ein starker Sportler auch stark ist, wenn er malweint."René Adler schildert, wie er sprichwörtlich an seinen eigenenErwartungen und zu viel Training zerbrochen ist. "Heute bin ich mirsicher, dass mein doppelter Rippenbruch vor der WM 2010 ein Resultatder enormen Drucksituation damals war." Adler hatte sich gegen ManuelNeuer im Tor durchgesetzt und war als Nr. 1 im Tor für dieWeltmeisterschaft in Südafrika nominiert worden.Jan Frodeno, der erfolgreichste Triathlet der Gegenwart, berichtetvon seinem Burn-Out nach dem Olympiasieg in Peking 2008. "Ich habemir damals die falschen Ziele gesetzt. Da war es nur eine Frage derZeit, wann mein Kopf dem Körper den Stecker zieht. Heute weiß ich:die Erfolgreichen sind die, die am besten mit den Niederlagen umgehenkönnen."Zum Abschluss der Sendung erläutert ARD-Doping-Experte HajoSeppelt den Zusammenhang zwischen Erfolgsdruck und Doping. Ergänztwird die Gesprächsrunde von Reportagen überDrucksimulations-Training, über den Nowitzki-Mentor HolgerGeschwindner und über den enormen Druck im Jugendfußball.Produziert wird das Format im Auftrag der ARD von beckground TV im"Resonanzraum St. Pauli". Die redaktionelle Federführung liegt beimNorddeutschen Rundfunk.Die zweite Ausgabe von "Sportschau Thema" ist für den 27. Juli um18:55 Uhr geplant.