München (ots) -Einen neuen Spitzenwert erreichte das beleibte Ratespiel amvergangenen Freitag, 22. März 2019, mit 20 % MarktanteilHinter den Kulissen von "Kitchen impossible" wird bereits über einmögliches TV-Kochduell zwischen den beiden Spitzenköchen Tim Mälzerund Steffen Henssler spekuliert. Sicher ist, dass die beiden Rivalenam Freitag bei "Wer weiß denn sowas?" zu einem heißen Rate-Duellaufeinandertreffen."Wilsberg" ist ein Phänomen: Seit 1995 liefert sich dasErmittlerteam um den Buchantiquar Wilsberg, der aus Geldmangelnebenbei auch Aufträge als Privatdetektiv annimmt, witzigeSchlagabtäusche. So wird es auch zum Wochenstart sein, wenn"Wilsberg" Leonard Lansink bei "Wer weiß denn sowas?" gegen"Kriminaloberkommissar Overbeck" Roland Jankowsky antritt. Ob derewig klamme Ermittler seinen Fans im Studio zu einem hübschen Gewinnverhilft?Zur Wochenmitte wird es sportlich, wenn die ehemaligeLeichtathletin Heike Drechsler und die ehemalige Weitspringerin SusenTiedtke olympischen Ehrgeiz beim Erraten der richtigen Antworten aufknifflige Fragen aus zwölf Kategorien entwickeln.Die Schauspielerin Anita Kupsch bleibt unvergessen alsArzthelferin Gabi an der Seite von Günter Pfitzmann in "PraxisBülowbogen" und ihre Kollegin Grit Boettcher als kongeniale Partnerinvon Harald Juhnke in "Ein verrücktes Paar". Bei den sympathischenBerliner Plaudertaschen muss Moderator Kai Pflaume sich am Donnerstagganz schön anstrengen, um zwischendurch auch mal zu Wort zu kommen.Die drei Slimani-Geschwister zählen mittlerweile zu denerfolgreichsten Influencern in Deutschland. Zusammen haben sie rund10 Millionen Instagram- und YouTube-Fans. Am Dienstag fordert SamiSlimani an der Seite von Teamchef Elton seine Schwester LamiyaSlimani samt Bernhard Hoëcker zum familiären Rate-Duell heraus, wo esum die Beantwortung von Fachfragen wie dieser geht:In Portugal werden Ziegen eingesetzt, um ...?a. wilde Pfefferminze auszusäen.b. die Waldbrandgefahr zu verringern.c. Weihnachtsbäume in Form zu bringen.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 1. bis 5. April 2019 imÜberblick:Montag, 1. April - die Schauspieler Leonard Lansink und RolandJankowskyDienstag, 2. April - die YouTube-Stars Sami Slimani und LamiyaSlimaniMittwoch, 3. April - die Leichtathletinnen Heike Drechsler und SusenTiedtkeDonnerstag, 4. April - die Schauspielerinnen Anita Kupsch und GritBoettcherFreitag, 5. April - die TV-Starköche Tim Mälzer und Steffen Henssler"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas