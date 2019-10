München (ots) -Neue Staffel ab 4. Oktober 2019, freitags um 18:50 Uhr im Ersten"Es ist das erste Mal, dass wir gemeinsam im deutschen Fernsehenauftreten", verrät Boris Becker, der zum Start der neuen Staffel inJörg Pilawas "Quizduell-Olymp" in einem Team mit seiner Ex-EhefrauBarbara antritt. "Mal macht er einen Fehler, mal mache ich einenFehler - und in der Endsumme haben wir dann recht", verrät BarbaraBecker das Erfolgsgeheimnis des Teams: "Wir machen jetzt ganz vieleSachen zusammen, auch vor der Kamera.""Der Doppel-Becker gegen den Olymp - das verspricht ein legendäresDuell zu werden. Beide Seiten werden um jeden Punkt fighten", freutsich Jörg Pilawa, der ab 4. Oktober jede Woche "Quizduell-Olymp"präsentiert. An insgesamt 30 Freitagen fordern prominente Teams diebesten Quizzer Deutschlands heraus - immer um 18:50 Uhr. In denStartlöchern stehen u.a. Schauspiel-Ehepaar Andrea Sawatzki undChristian Berkel, "Tagesthemen"-Legende Ulrich Wickert mit"Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schröder, die "Tatort"-Stars MeretBecker & Axel Milberg, die "Top-Models" Kim Hnizdo & Sayana Ranjan,die TV-Ermittler Richy Müller & Claus Theo Gärtner, die kulinarischenSchwergewichte Reiner Calmund & Christian Rach, die Schauspiel-StarsHeino Ferch & Katja Flint sowie Florian David Fitz mit ChristophMaria Herbst.Jeden Freitag geht es um 10.000 Euro: Gewinnt der Olymp, können sichzehn Mitspieler der ARD Quiz App freuen, denn sie teilen sich denGewinn. Sollten die Beckers oder die anderen prominentenHerausforderer es tatsächlich schaffen, gegen drei der bestenQuiz-Köpfe Deutschlands zu bestehen, spenden sie ihren Gewinn füreinen guten Zweck.In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zusehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. AlleApp-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es istunerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und obdie Antworten richtig waren.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany inZusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD fürDas Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deplanpunkt: PR, Anna Nisch, Marc Meissner,Tel.: 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell