München (ots) -Ende April feiert sie als neue Dresdener Hauptkommissarin Leonie"Leo" Winkler ihr "Tatort"-Debüt im Ersten. Am Montag ermitteltCornelia Gröschel an der Seite von Elton aber zuerst die richtigenAntworten beim spannenden Wissensquiz am Vorabend. Sie trifft dabeiauf ihre Kollegin und Krimi-Ikone Hannelore Hoger, die 24 Jahre langder Star der ZDF-Reihe "Bella Block" war.Am Dienstag begrüßt Moderator Kai Pflaume gleich zweiStimmenwunder in seinem Quiz-Studio: Die Star-Sopranistin Anna MariaKaufmann präsentiert sich derzeit, passend zu ihrem aktuellen Album"Rock goes Kaufmann", im schwarzen Lederoutfit und dunklem Haar. IhreGegnerin ist der platinblonde Musical-Star Angelika Milster, die imMusical "Doris Day - Day by Day" auf der Bühne den legendärenHollywoodstar verkörpert.Zur Wochenmitte liefert sich ein Ehepaar ein leidenschaftlichesund lustiges Rate-Duell: Giovanni und Jana Ina Zarrella sind seit 13Jahren ein Paar und werden am Mittwoch auf eine harte Probe gestellt.Bei "Wer weiß denn sowas?" kämpfen der Italiener und die Schönheitmit den brasilianischen Wurzeln mit vollem Einsatz und viel Spaß umden Sieg.Vor gut zwei Jahren feierten die TV-Kommissare Klara Blum und KaiPerlmann Abschied vom Bodensee-"Tatort". Ehe dasSchauspieler-Dreamteam Eva Mattes und Sebastian Bezzel im Kino-Krimi"Leberkäsjunkie" im Sommer wieder gemeinsame Sache macht, tritt es amDonnerstag gegeneinander an. Zum Wochenausklang trifft dern-tv-Talker Louis Klamroth auf Moderator Reinhold Beckmann, um an derSeite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton kniffligeAlltagsfragen wie diese zu beantworten:Wer die Ein-Prozent-Regelung anwendet, der ...?- studiert Mathematik auf Lehramt- versteuert Privatfahrten mit dem Firmenwagen- ist bei einer Krankenversicherung freiwillig versichertWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 25. bis 29. März 2019 imÜberblick:Montag, 25. März - die Schauspielerinnen Cornelia Gröschel undHannelore HogerDienstag, 26. März - die Sängerinnen Anna Maria Kaufmann und AngelikaMilsterMittwoch, 27. März - das Ehepaar Giovanni und Jana Ina ZarrellaDonnerstag, 28. März - die Schauspieler Eva Mattes und SebastianBezzelFreitag, 29. März - die Moderatoren Louis Klamroth und ReinholdBeckmann"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell