München (ots) -Es ist ein extremer Sommer. Eine Hitzewelle und Trockenheit, wie sieDeutschland seit Jahren nicht erlebt hat. Schön für die einen - eineKatastrophe für die anderen. An Nord- und Ostsee freuen sichHoteliers, Strandkorbvermieter und Eisverkäufer: Alle Zimmer sindbelegt von Usedom bis Juist. Die Bauern klagen über die anhaltendeDürre. Sie befürchten massive Ernteausfälle und fordern einMilliarden-Hilfsprogramm. Auf den Feldern wächst zum Teil nichts mehrund die Tiere leiden auf den Weiden. Deutschlands Hobbygärtner müssenzurzeit viele Stunden mit Gießen verbringen - in den Städten gibt esInitiativen, um die Bäume an den Straßen zu retten. Wegen derBrandgefahr verbieten einige Städte das Grillen (z. B. Potsdam,Frankfurt und Hannover) in öffentlichen Parks. Großveranstaltungenmüssen die geplanten Feuerwerke absagen (z. B. DOM Hamburg undHafenfest Duisburg).Was bedeutet die Hitze, die extreme Trockenheit für Deutschland?Wir erzählen Geschichten aus einem der heißesten Sommer desJahrhunderts.Redaktion: Angela Jaenke, Juliane Fliegenschmidt (WDR)