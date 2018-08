München (ots) -In der kommenden Woche zeigt Das Erste zwei weitereSommerKino-Filme: "Monsieur Claude und seine Töchter" und "DieGärtnerin von Versailles"Mit einem Marktanteil von 19,5 Prozent war der vierte Teil derRita-Falk-Bestsellerverfilmungen am gestrigen Abend der am meistengesehene fiktionale Film im deutschen Fernsehen. 4,99 MillionenZuschauerinnen und Zuschauer sahen dem Provinzpolizisten FranzEberhofer (Sebastian Bezzel) zu, wie er, selbst unter Mordverdachtstehend, dem Mörder seines verhassten Chefs auf der Spur ist. Undauch bei dem jüngeren Publikum konnte "Grießnockerlaffäre" punkten:16,3 Prozent Marktanteil erreichte der Film bei den 14- bis49-Jährigen.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:"Von wegen Sommerloch! - Das 'SommerKino' ist zu einer erfolgreichenMarke im Ersten geworden und, mit den richtigen Filmen bespielt, einechter Publikumsmagnet. 'Ein Mann namens Ove' hat dies zum Auftaktbereits bewiesen und gestern erneut die 'Grießnockerlaffäre' alsTagessieger. Mit der 'SommerKino'-Reihe wollen wir auch ein starkesSignal für das Kino setzen und hier gerade für die gut gemachtenFilme 'made in Germany', für die sich unser Publikum besondersbegeistern kann. Auch das hat die 'Grießnockerlaffäre' gesterngezeigt."Christine Strobl, Geschäftsführerin ARD Degeto:"Wir freuen uns, dass fast fünf Millionen unserer Zuschauerinnen undZuschauer die 'Grießnockerlaffäre' im Ersten gesehen haben, unddieser Film damit der meistgesehene Film des Tages war. DieEberhofer-Reihe ist ein echter Gewinn für unser 'SommerKino imErsten', und ein solcher Quotenerfolg bestätigt uns darin, weitereKinokoproduktionen anzugehen. Die gute Nachricht für alle Fans derReihe: Es geht weiter. Mit 'Sauerkrautkoma' hat gestern bereits derfünfte Teil der Eberhofer-Reihe seine umjubelte Kinopremieregefeiert."Auch in der kommenden Woche zeigt Das Erste wieder zwei Filme der"SommerKino"-Reihe:"Monsieur Claude und seine Töchter", am Montag, 13. August, um 20:15UhrIn "Monsieur Claude und seine Töchter" sind der erzkonservativeClaude (Christian Clavier) und seine Frau Marie (Chantal Lauby) mitvier bildschönen Töchtern gesegnet. Einziger Wehmutstropfen: ZumBedauern des Vaters sind drei der Töchter jeweils mit einem Chinesen,einem Juden und einem Moslem verheiratet. Als die jüngste ihreHochzeitspläne mit einem Katholiken offenbart, kann sich Claude vorFreude kaum halten. Umso tiefer sitzt der Schreck, als es sich beidem Bräutigam um einen schwarzen Franzosen von der Elfenbeinküstehandelt. "Großer Multikulti-Spaß aus Frankreich.", so "DerTagesspiegel"."Die Gärtnerin von Versailles", am Dienstag, 14. August , um 22:45UhrMit "Die Gärtnerin von Versailles" kommt Alan Rickmans hochkarätigbesetztes Regiedebüt nun auch ins Fernsehen: Im absolutistischenFrankreich will sich der exzentrische Sonnenkönig Ludwig XIV. (AlanRickman) mit dem Bau seines Prunkschlosses und dem berühmten Gartenvon Versailles ein Denkmal setzen. Die für ihren kreativen Stilbekannte Landschaftsgärtnerin Sabine de Barra (OscarpreisträgerinKate Winslet) soll ihm einen Garten gestalten, der an Schönheit allesin den Schatten stellt. Nicht nur die hohen Erwartungen des Königsmachen ihr dabei zu schaffen, sondern auch die Intrigen am Hof undder Neid ihrer männlichen Kollegen. Trost findet sie dabei in denArmen ihres Vorgesetzten, dem angesehenen André Le Nôtre (MatthiasSchoenaerts). "Blickpunkt.Film" meint: "Opulent ausgestatteterKostümfilm mit Kate Winslet, der leise Romanze und bissige Komödieaufeinander vereint."Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zu diesen und allenanderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.htmlAudio-Dateien aus und zu den Filmen der Reihe finden Sie beihttp://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. DiePressemappe steht ebenfalls zum Download bereit:https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information das Erste,Tel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMyriam Thieser, ARD Degeto,Tel.: 069 / 1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deRegine Baschny, Just Publicity | Agentur für Presse- undÖffentlichkeitsarbeit,Tel.: 089 / 20 20 82-60,E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell