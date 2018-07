München (ots) -In der turbulenten Romantikomödie "Professor Love" beschäftigt sichLiteraturprofessor Richard (Pierce Brosnan) nicht nur beruflich mitdem Thema Liebe: Auch privat stürzt sich der alternde Schwerenötervon einer Affäre in die nächste, vorzugsweise mit blutjungenStudentinnen. Als eine davon, Kate (Jessica Alba), schwanger wird,gibt er sein Leben als Schürzenjäger auf, um mit ihr in Malibu dieFreuden des Familienlebens zu genießen. Doch Kate ist schnellgelangweilt vom gezähmten Richard und ersetzt ihn durch ihrenKollegen Brian (Ben McKenzie). Richard muss nun nicht nur um seineBeziehung zu seinem Sohn fürchten, sondern auch um seine Greencard.Dass er sich zudem noch in Kates Schwester Olivia (Salma Hayek)verguckt, macht es nicht einfacher.In der selbstironischen Backpacker-Komödie "Picknick mit Bären" willes der alternde Reiseschriftsteller Bill Bryson (Robert Redford) nochmal wissen: Zusammen mit seinem alten Jugendfreund Katz (Nick Nolte)begibt er sich auf den 3500 Kilometer langen Appalachian Trail. SeinGefährte ist ihm dabei mehr als hinderlich: Katz bringt nicht nurstarkes Übergewicht, sondern auch eine Menge seelischen Ballast mit.Es kommt zu ständigen Streitereien der beiden. Doch um denbeschwerlichen Weg zu meistern, müssen sie sich zusammenraufen - eineHerausforderung, die sie an ihre Grenzen bringt."Picknick mit Bären" wird am Samstag, 11. August, um 17:55 Uhr nocheinmal auf ONE ausgestrahlt.Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zu diesen und allenanderen Filmen des "SommerKino im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.htmlBei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino imErsten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseurenund Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mitdeutscher Beteiligung ("Grießnockerlaffäre - Ein Eberhoferkrimi","Tschick") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuendePresseagentur Just Publictiy | Agentur für Presse- undÖffentlichkeitsarbeit.Audio-Dateien aus und zu den Filmen der Reihe finden Sie beihttp://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. DiePressemappe steht ebenfalls zum Download bereit:https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information das Erste,Tel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMyriam Thieser, ARD Degeto,Tel.: 069 / 1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deRegine Baschny, Just Publicity | Agentur für Presse- undÖffentlichkeitsarbeit,Tel.: 089 / 20 20 82-60,E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell