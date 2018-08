München (ots) -In der Fernsehpremiere "Grießnockelaffäre", dem vierten Teil derRita-Falk-Bestsellerverfilmung, könnte es für den ProvinzpolizistenFranz Eberhofer (Sebastian Bezzel) nicht schlechter laufen: Seinverhasster Chef Barschl (Francis Fulton-Smith) wird tot aufgefunden.Eigentlich für ihn kein Grund zur Trauer, wäre die Tatwaffe nichtausgerechnet sein eigenes Taschenmesser. Dank eines Alibis kommtEberhofer zwar erst einmal raus aus der Sache - ermitteln muss eraber dennoch selbst. Zusammen mit seinem Kumpel Rudi Birkenberger(Simon Schwarz) begibt er sich in gewohnt schnoddriger Manier aufMörderjagd und hat auch bald schon einen ersten Verdacht.Der "sympathisch-krachige Humor", so die "Berliner Zeitung",funktioniert auch im vierten Teil der Eberhofer-Reihe, die in derkommenden Woche mit "Sauerkrautkoma" im Kino ihre Fortsetzung erlebenwird.In "St. Vincent - Mein himmlischer Nachbar" spielt Bill Murray denalternden Rüpel Vincent, der seine Tage mit Spielen, Trinken undeiner osteuropäischen Prostituierten (Naomie Watts) verbringt. Alsseine neuen Nachbarn, Maggie (Melissa McCarthy) und ihr Sohn Oliver(Jaeden Liebher), einziehen, wird er widerwillig zum Babysitter desJungen. Ihm zeigt er die Kunst des Wettspielens und bringt ihm dasKämpfen bei. Doch schnell lernt Oliver auch Vincents zarte Seitekennen: Vincent kümmert sich liebevoll um seine demente Frau, die imPflegeheim lebt. Als Oliver den schroffen Kauz endgültig in sein Herzschließt, droht sein Vater, seiner Mutter das Sorgerecht zu entziehenund ihn zu sich zu holen. Eine Tragikomödie, die "viele wunderbare,rührende oder lustige Szenen, originelle Bilder" hat und "bis in diekleinste Nebenrolle ... hervorragend besetzt" ist, urteilteFocus-Online."St. Vincent - Mein himmlischer Nachbar" wird am Freitag, 10. August,um 21:00 Uhr noch einmal auf ONE ausgestrahlt.Bei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino imErsten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseurenund Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mitdeutscher Beteiligung (wie "Grießnockerlaffäre - Ein Eberhoferkrimi")wenden Sie sich bitte gerne an die betreuende Presseagentur JustPublicity | Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.Audio-Dateien aus und zu den Filmen der Reihe finden Sie beihttp://www.ardtvaudio.de, Fotos bei http://www.ard-foto.de. DiePressemappe steht ebenfalls zum Download bereit:https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information das Erste,Tel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMyriam Thieser, ARD Degeto,Tel.: 069 / 1509-420, E-Mail: myriam.thieser@degeto.deRegine Baschny, Just Publicity | Agentur für Presse- undÖffentlichkeitsarbeit,Tel.: 089 / 20 20 82-60, E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell