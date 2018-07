München (ots) -"Frühstück bei Monsieur Henri" ist eine französischeGenerationenkomödie, die Grandseigneur Claude Brasseur und NewcomerinNoémi Schmidt in Szene setzt. Die junge Constance (Noémie Schmidt)sucht eine bezahlbare Bleibe in Paris. Einziges Angebot: Ein Zimmerbei dem griesgrämigen Monsieur Henri (Claude Brasseur). Der stellteine besondere Bedingung: Constance soll seine lästigeSchwiegertochter vertreiben. Notgedrungen lässt sich die junge Frauauf das perfide Spiel ein - und löst eine kleine Familienkrise aus.Besonders freuen können sich die Zuschauer auf "ein Wiedersehen mitdem großen Claude Brasseur und die Entdeckung Noémie Schmidt", so die"Süddeutsche Zeitung" über die französische Komödie.Golden-Globe-Gewinner Fatih Akin kleidet Wolfgang HerrndorfsBestseller "Tschick" in poetische Bilder. Erzählt wird in derRomanverfilmung die Geschichte zweier Außenseiter: Maik und Tschick,eigentlich Andrej Tschichatschow, entfliehen im "besten Sommer vonallen" ihrem tristen Alltag mit einem geklauten Lada. Auf ihrer Reisedurch die ostdeutsche Provinz lernen die Teenager nicht nur Freundund Feind, sondern auch sich selbst kennen. Dabei punktet dieLeinwandadaption mit zwei fantastischen jungen Talenten und "mit demDrang nach Freiheit und Abenteuer, Witz, Nostalgie und unendlich vielSommerferiengefühl", titelte "Kino&Co"."Tschick " wird am Samstag, 28. Juli, um 21:45 Uhr noch einmal aufONE ausgestrahlt.Ausführliche Inhaltsangaben und weitere Infos zu diesen und allenweiteren Filmen des "SommerKinos im Ersten" finden Sie auf http://www.daserste.de/unterhaltung/film/sommerkino-im-ersten/index.htmlBei Interesse an Interviews zu der diesjährigen "SommerKino imErsten"-Reihe mit Darstellerinnen und Darstellern bzw. Regisseurenund Autoren der deutschen Produktionen oder der Produktionen mitdeutscher Beteiligung ("Grießnockerlaffäre - Ein Eberhoferkrimi","Tschick") wenden Sie sich bitte gerne an die betreuendePresseagentur Just Publictiy | Agentur für Presse- undÖffentlichkeitsarbeit. Audio-Dateien aus und zu den Filmen der beidenReihen finden Sie bei http://www.ardtvaudio.de, Fotos beihttp://www.ard-foto.de. Die Pressemappe steht ebenfalls zum Downloadbereit: https://presse.daserste.de/pages/pressemappen/liste.aspx.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information das Erste,Tel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deMyriam Thieser, ARD Degeto,Tel.: 069 / 1509-420,E-Mail: myriam.thieser@degeto.deRegine Baschny, Just Publicity | Agentur für Presse- undÖffentlichkeitsarbeit,Tel.: 089 / 2 089-20 20 82-60,E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell