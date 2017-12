München (ots) - Dokumentation am 30. Dezember 2017 im Ersten mitatemberaubenden BildernAm Samstag, 30. Dezember 2017, zeigt Das Erste im Anschluss an dieVierschanzentournee in Oberstdorf um ca. 19:15 Uhr "Ski am Limit mitFelix Neureuther - Das Gleiche ist nicht dasselbe".Drei Top-Athleten stehen im Mittelpunkt der Dokumentation: FelixNeureuther, Sven Kueenle und Paddy Graham. Den Alpin-Star, denTop-Freerider und das Freestyle-Ass verbindet die Leidenschaft zumSkifahren, zum Schnee und zu den Bergen. Doch sie habenunterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Ziele undunterschiedliche Grenzerfahrungen. Deshalb ist das Gleiche eben nichtdasselbe. Die Zuschauer dürfen sich auf drei Ausnahmesportler undspektakuläre Bilder freuen.Nach seinem Kreuzbandriss müssen die Fans von Felix Neureuther indieser Saison auf ihren Star leider verzichten. Doch gibt derGarmischer dem Kamerateam in diesem 40-minütigen Film exklusiveEinblicke in seine Vorbereitungen zu Slalomklassikern von Kitzbühelbis Schladming. Auch das Innenleben seines Teams im Hintergrund wirddokumentiert. Und dann ist da noch das emotionale Happy-End bei derSki-WM in St. Moritz. "Sven, Paddy und mich verbindet der Wunsch,Grenzen zu verschieben und neue Dimensionen auszuprobieren. Imgemeinsamen Erleben dieser Leidenschaften sind wir eine verschworeneEinheit." So Felix Neureuther über diesen Film.Der Blick geht auch nach Alaska, wo sich Freerider Sven Kueenleund seine Crew auf die etwas andere Abfahrt vorbereiten. Mit dem Helifliegt man zu unberührten Steilhängen. In der absolutenAbgeschiedenheit einer traumhaften Bergwelt warten sie auf denrichtigen Moment, um ohne Lawinengefahr auf Skiern über dieRasierklinge zu gleiten. Zwischen Felsen im Tiefschnee - Adrenalinpur!Das Limit überwinden, heißt auch das Motto von Freeskiing-AssPaddy Graham bei einem Rekordversuch in Livigno (Italien). Dafür wirdüber Wochen eine Monsterschanze konzipiert und schließlich gebaut.Denn der Traum vom Fliegen soll Wirklichkeit werden bei einem bishernoch nie dagewesenen Sprung. Und auch Paddy Graham ist mit seinenGedanken alleine, wenn er unter Ausschluss der Öffentlichkeit allesauf eine Karte setzt. Er will diesen Rekord aufstellen und über fünfSekunden in der Luft bleiben.Der Trubel des Weltcup-Zirkus, die Einsamkeit der Freerider unddie Waghalsigkeit der Freeskier: Mit spektakulären Szenen fängt "Skiam Limit mit Felix Neureuther - Das Gleiche ist nicht dasselbe"atemberaubende Bilder ein.Pressekontakt:Michael Chmurycz, ARD-Koordination Sport,Tel.: 089/5900-34999, E-Mail: Michael.Chmurycz@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell