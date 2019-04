München (ots) - Die Schwestern Sigrid und Marina Hutterer aus demSalzkammergut feierten vor kurzem 20-jähriges Bühnenjubliäum. Mitihren volkstümlichen Schlagern landeten sie bis heute einen Hit nachdem anderen. Am Donnerstag wollen sie beweisen, dass sie auch imRaten große Stars sind.Anne Menden und ihre Kollegin Iris Mareike Steen sind aus derDaily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nicht mehr wegzudenken. AmMontag werden die Schauspielerinnen an der Seite der Teamchefs Eltonund Bernhard Hoëcker auf gute Zeiten hoffen und möglichst viel Geldfür ihre Unterstützer im Studio erspielen.Weltmeisterlicher Besuch bei Kai Pflaume: Die Weltklasse-RingerAline Focken und Frank Stäbler zwangen schon so manchen Gegner in dieKnie. Am Dienstag ringen die beiden bei "Wer weiß denn sowas?" um denTitel des Quiz-Siegers.Die Spitzenköche Cornelia Poletto und Frank Rosin coachen in derTV Kochshow "The Taste" jährlich neue Talente zum Sieg. Am Freitaglegen sich die beiden selbst ins Zeug und zeigen, dass sie mit gutemGeschmack und dem richtigen Riecher die Antworten auf Fragen wiediese erraten können:Wie überprüften Lebensmittelkontrolleure nach der Entstehung desReinheitsgebots im 16. Jahrhundert die Bierqualität?a) Sie schlugen Krüge auf die Theke und betrachteten die Bläschen.b) Sie setzten sich mit ihrer Lederhose auf eine begossene Bierbank.c) Sie tranken eine Maß Bier und warfen einen Apfel auf eine Dose.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 8. bis 12. April 2019 imÜberblick:Montag, 8. April - die Schauspielerinnen Iris Mareike Steen und AnneMendenDienstag, 9. April - die Weltklasse-Ringer Aline Focken und FrankStäblerMittwoch, 10. April - Qualifikationsspiel zurHandball-EuropameisterschaftPolen - DeutschlandDonnerstag, 11. April - die Sängerinnen Sigrid Hutterer und MarinaHuttererFreitag, 12. April - die Spitzenköche Frank Rosin und CorneliaPolettoPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell