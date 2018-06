München (ots) -Als Markus (Oliver Wnuk), Anwalt für Familienrecht, erfährt, dassseine Urlaubsliebe Lena (Birte Hanusrichter) schwanger ist, scheintsein Traum von einer eigenen Familie plötzlich zum Greifen nah. Docher hat die Rechnung ohne Lenas Vater Hartmut (Henning Baum) gemacht.Dem "Käpt'n", der im Sommer auf einem Campingplatz im Ruhrgebietresidiert, ist der neue Freund seiner Tochter ein Dorn im Auge.Unter der Regie von Holger Haase und nach dem gemeinsamen Drehbuchmit Andi Rogenhagen wird derzeit die Komödie "Platzhirsche" (AT)gedreht. An der Seite von Henning Baum, Oliver Wnuk und BirteHanusrichter spielen auch Tim Kalkof, Sina Ebell, Carsten Caniglia,Inga Dietrich, Peer Martiny und Wolfgang Michael. Gedreht wird nochbis 28. Juni 2018 in Berlin und Plau am See (MecklenburgischeSeenplatte).Inhalt: Lena (Birte Hanusrichter) ist schwanger. Für denerfolgreichen Familienanwalt Markus (Oliver Wnuk) scheint endlich einTraum in Erfüllung zu gehen: eine eigene Familie! Doch da hat er dieRechnung ohne Lenas Vater Hartmut (Henning Baum) gemacht, dem ist derneue Freund seiner Tochter ein Dorn im Auge. Nicht nur, weil erbereits den perfekten Ehemann für Lena gefunden hat: ihren Ex Rolf(Tim Kalkhof), den Sohn des verstorbenen Campingplatzbesitzers. AlsMarkus Lena anlässlich des 50. Geburtstags von Hartmuthinterherreist, schwört Hartmut die gesamte Camper-Community gegenihn ein. Um Markus vor der Familie besser dastehen zu lassen, dieauch noch nichts von der Schwangerschaft ahnt, verstricken sich Lenaund er in eine Reihe von Notlügen. Und auch Hartmut bleibt seinemMotto "Familie lügt nicht!" nicht ganz treu. Zwischen akkuratgestutzten Hecken, Campingplatz-Bürokratie und Insektenplage kommt eszum Showdown zwischen Markus und seinem Schwiegervater in spe."Platzhirsche" (AT) ist eine Produktion derConstantin-Television-Tochter MOOVIE im Auftrag der ARD Degeto fürDas Erste. Die Produzenten sind Jan Ehlert und Sarah Kirkegaard. DieRedaktion liegt bei Carolin Haasis (ARD Degeto). Hinter der Kamerasteht Uwe Schäfer.Pressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.dePR Heike Ackermann, Mirja BauerTel.: 089/649 865-13, E-Mail: mirja.bauer@pr-ackermann.comFoto über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell