München (ots) - Akribisch und einfühlsam löst Kommissar William Wisting,gespielt von Sven Nordin, seine Fälle. Die Serie beruht auf den gleichnamigenBestsellern des Erfolgsautors Jørn Lier Horst, der vor seinerSchriftsteller-Karriere selbst Kriminalkommissar war. Zur Seite steht demKommissar neben seinem Team auch Tochter Line, gespielt von Thea Green Lundberg.Als Reporterin verfolgt sie die Ermittlungen aus dem journalistischenBlickwinkel. Immer auf der Jagd nach der großen Headline kommt sie der Wahrheitdabei nicht selten gefährlich nahe. Neben den präzise inszeniertenKriminalfällen sorgt vor allem der Interessenskonflikt zwischen Polizeiarbeitund Medienöffentlichkeit für dramatische Showdowns.In der Auftaktfolge spielt "Matrix-Star" Carrie-Anne Moss die FBI-AgentinGriffin, in weiteren Rollen u. a.: Mads Ousdal, Gard B. Eidsvold, Lars Berge,Kjersti Sandal, Ulrikke Døvigen und Irina Eidsvold-Tøien.Die Sendetermine im Überblick:Kommissar Wisting - Eisige Schatten (1)Donnerstag, 26. Dezember 2019, 21:45 UhrKommissar Wisting - Eisige Schatten (2)Sonntag, 29. Dezember 2019, 21:45 UhrKommissar Wisting - Jagdhunde (1)Mittwoch, 1. Januar 2020, 21:45 UhrKommissar Wisting - Jagdhunde (2)Sonntag, 5. Januar 2020, 21:45 UhrOnline First: Ab 24. Dezember sind die Filme jeweils zwei Tage vor ihrerAusstrahlung ab 21:45 Uhr in der ARD Mediathek(https://www.ardmediathek.de/daserste) abrufbar."Kommissar Wisting" ist eine Produktion der Wisting Production AS (Cinenord,Good Comapny Films) in Koproduktion mit Viaplay, Ripple World Pictures und ARDDegeto für Das Erste. Gedreht wurde in Larvik/Norwegen. Produzenten sind AnniFaurbye Fernandez und Silje Hopland Eik, Regie führte Trygve Allister Diese. DieDrehbücher stammen von Kathrine Valen Zeiner (Eisige Schatten, Jagdhunde),Trygve Allister Diesen (Eisige Schatten, Jagdhunde), Anne Elvedal (EisigeSchatten, Jagdhunde), Vegard Steiro Amundsen (Jagdhunde) und Kjersti Ugelstad(Jagdhunde). Für die Redaktion zeichnet Claudia Grässel (ARD Degeto)verantwortlich.Die Pressemappe zur Serie finden akkreditierte Journalisten im Presseservice DasErste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ardfoto.de