Erste Selection Reise von AIDAvita startete im größten Kreuzfahrthafen der Welt (FOTO)

Rostock (ots) -Nach dem erfolgreichen Start der AIDA Selection Reise von AIDAcaraAnfang Februar in Hamburg, begann in Miami am 05. März 2017 die ersteSelection Reise von AIDAvita. Nach einem Overnight und einem erstenspannenden Hafentag mit u.a. Ausflügen in die Everglades, hieß esgestern am 06. März 2017 "Leinen los!". Das Auslaufen aus demweltweit größten Kreuzfahrthafen wurde sowohl an Bord als auch anLand feierlich zelebriert. Die Gäste erlebten während der Sail AwayParty an Deck ein AIDA Feuerwerk vor der beeindruckenden Skyline vonMiami.Nach dieser farbenfrohen Einstimmung verlies AIDAvita gegen 19:00Uhr den Liegeplatz mit Kurs auf Hamburg. Die 19-tägigeTransatlantikreise führt die Gäste zunächst über Port Canaveral nachHamilton auf Bermuda. Von dort geht es nach Ponta Delgada auf denAzoren. Nach weiteren Stationen in La Coruña in Spanien und Falmouthund Dover in Großbritannien, endet die Reise am 24. März 2017 inHamburg.Bevor AIDAvita zur nächsten Reise aufbricht, erfolgt ein11-tägiger Werftaufenthalt in Bremerhaven. Zahlreiche öffentlicheBereiche werden für das Selection Angebot angepasst.Nach dieser Schönheitskur stehen für AIDAvita in der Sommersaisoninsgesamt 26 Reisen auf dem Programm. Ab dem 05. April 2017 geht esu.a. auf Kurzreisen nach Schweden und Norwegen. Auf einer 14-tägigenReise entdecken die Gäste auf AIDAvita Großbritannien und Irland.Neue Reiseeindrücke gibt es in Dublin beim Wandeln in denKopfsteinpflastergassen zu sammeln. In den dänischen Wäldern vonHøjbjerg lässt sich Geschichte live erleben: Wikingerhäuser undsteinzeitliche Gräber können bestaunt werden. Die Gäste können soLand und Leute auf einzigartige Art und Weise kennenlernen. "Unikt"bedeutet "einzigartig" auf Norwegisch und einzigartig sind auch die14-tägigen Reisen von AIDAvita nach Norwegen bis hoch zum Nordkap undzu den Lofoten oder die Reisen zu den nordischen Inseln und Island imJuni und im Juli 2017. Unvergessliche Einblicke in die SchönheitenNorwegens, dem Land der Polarlichter, erwarten die Gäste.Ab Ende Oktober 2017 nimmt AIDAvita ab Hamburg Kurs auf die Azorenund Kanaren. Statt den Winter zu Hause zu erleben, heißt es für Gästean Bord von AIDAvita die Wärme der Thermalquellen von Furnas zugenießen, welche in einem riesigen Vulkankrater liegen. BildschöneKolonialstädte und tiefblaue Kraterseen runden die Reise ab.AIDA Selection steht für außergewöhnliche Reisen auffaszinierenden Routen zu neuen Regionen oder exklusiven Häfen mit denSchiffen der ersten AIDA Generation: AIDAaura, AIDAcara und AIDAvita.Auf ausgedehnten Landausflügen haben die Gäste die Möglichkeit,beeindruckende Landschaften und Kulturen von einer ganz anderen Seitekennenzulernen. An Bord genießt der Gast die persönliche undentspannte Atmosphäre dieser AIDA Schiffsklasse. Das individuellgestaltete Entertainmentprogramm nimmt Bezug auf die landestypischeKultur der angesteuerten Destinationen. In den Restaurants erwartetdie Gäste ein exquisites kulinarisches Angebot an regionalenSpezialitäten, die auf die Destinationen abgestimmt sind. Ganz neu anBord von AIDAvita ist das Selection Restaurant. Hier kann der Gastaus dem umfangreichen AIDA Kulinarik Angebot wählen: Jeden Abend wirdein Menü der bekannten Restaurants wie z.B. aus dem Casa Nova, FrenchKiss oder Buffalo Steak House angeboten sowie zusätzlich ein Menü mitregionalen Spezialitäten.Auf www.aidaselection.de stellt das Kreuzfahrtunternehmen nichtnur alle Reisen und das neue Bordprogramm vor. In inspirierendenVideos und Interviews werden auch die einzelnen Destinationen undihre Bewohner nähergebracht.Weitere Informationen sowie Buchung im Reisebüro, im AIDAKundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.Preisbeispiel für die Redaktion:Nordische Inseln & Norwegen 2 mit AIDAvita09. und 22. April 201713 Tage ab/bis Hamburgab 1.299 EUR* p. P.An- und Abreise mit der Bahn ab 88 EUR** p. P.* AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertesKontingent** 2. Klasse ohne BahnCardPressekontakt:Communication:Hansjörg KunzeVice President Communication & SustainabilityTel.: +49 (0) 381 / 444-80 20Fax: + 49 (0) 381 / 444-80 25presse@aida.deOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuell