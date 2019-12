München (ots) -Unter dem Titel "Sehnsucht Segeln" (BR/ARD) heißt es "Leinen los!"für Kreuzfahrten unter Segeln. Zehn Folgen Abenteuer pur aufGroßseglern, die den Hauptteil ihrer Routen mit Windkraftzurücklegen, werden vom morgigen Samstag an für dasNachmittagsprogramm im Ersten produziert. Ausgestrahlt wird das neueDoku-Format voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020. Die Ziele:Trauminseln in der Karibik und in Südostasien.Die Hauptakteure von "Sehnsucht Segeln" sind die beiden Segelschiffeselbst - Nachbauten traditioneller Großsegler mit Platz für jeweils170 Passagiere und 70 Crewmitglieder. Mit ihren vier Masten, 16Segeln und über 3000 Quadratmeter Segelfläche sind die beiden wei-ßenSchwestern Hingucker in jedem Hafen. Während die eine tropischeInseln und lebhafte Orte in der thailändischen Andamanensee rund umPhuket ansteuert, kreuzt ihr Schwester-schiff zwischen den britischenJungferninseln und den Leeward Islands in der Karibik.Die nicht gescriptete neue Doku-Serie nimmt die Zuschauerin und denZuschauer mit auf Reisen; sie zeigt das Leben von Crew undPassagieren an Bord und bei Landgängen, mit all seinen kleinen undgroßen Abenteuern, Herausforderungen und Höhepunkten. TraumhafteReiseziele, imposante Segelschiffe und Menschen, die alles Erlebtemit den Zuschauern teilen: "Sehnsucht Segeln" erfüllt Reiseträume,bei denen Wind und Wetter Reiseleiter sind."Sehnsucht Segeln" ist eine Produktion der Vincent productions GmbHim Auftrag der ARD unter Federführung des BR für Das Erste.Produzentin ist Sandra Maischberger. Die Redakti-on hat SonjaKochendörfer (BR). Executive Producer ist Ingmar Grundmann (BR).Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4461168OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell