München (ots) - Im Weihnachtsprogramm 2018 feiern zwei neueMärchenfilme Premiere im Ersten: "Das Märchen von der Regentrude"(NDR/ARD) am ersten Feiertag um 14:45 Uhr und "Die Galoschen desGlücks" (rbb/ARD) am zweiten Weihnachtstag um 13:15 Uhr. Es sind dieNeuverfilmungen Nummer 45 und 46 der erfolgreichen ARD-Reihe "Sechsauf einen Streich". Das märchenhafte Programmangebot zu Weihnachtenumfasst acht weitere Klassiker dieses Labels.Wie in den zehn Jahren zuvor werden klassische Stoffe neuinterpretiert und fantasievoll ergänzt. Anders als im Original vonHans Christian Andersen gibt es beispielsweise in der Neuverfilmung"Die Galoschen des Glücks" ein Schloss, eine Prinzessin und eineLiebesgeschichte. Der dänische Schriftsteller war kein Freundromantischer Geschichten mit Happy End, die rbb-Märchenredaktion, diedie Handlung ins Barockzeitalter verlegte, aber schon. Und wieaktuell die überlieferten Erzählungen, die über die Jahrhunderteimmer wieder Änderungen erfahren haben, heute noch sind, belegtTheodor Storms Märchen von der Regentrude, in dem es um den Einklangvon Mensch und Natur geht. Die Hitze des Jahres 2018 macht eswahrhaft zu einem Sommermärchen. Neben renommierten Schauspielern wieAxel Prahl, Inka Friedrich und Annette Frier spielen jungeSchauspieltalente in den Märchenfilmen die Hauptrollen: Janina Fautzund Raphael Gareisen in "Das Märchen von der Regentrude" und JonasLauenstein, Luise von Finck und Josefine Voss in "Die Galoschen desGlücks". Gedreht wurde im Sommer 2018 an malerischen undverwunschenen Orten in Brandenburg, Niedersachsen, Schleswig-Holsteinund Hamburg."Das Märchen von der Regentrude" ist eine Produktion derZieglerfilm Köln (Produzenten: Elke Ried, Thorsten Flassnöcker) imAuftrag der ARD unter Federführung des NDR für Das Erste. DieRedaktion hat Ole Kampovski (NDR). "Die Galoschen des Glücks" wurdeproduziert von der Neue Schönhauser Filmproduktion (Produzent: BorisSchönfelder) im Auftrag der ARD unter Federführung des rbb für DasErste. Die Redaktion haben Anja Hagemeier und Anke Sperl (beide rbb).Die Sendetermine im Überblick:Heiligabend, 24. Dezember 201810:00 Uhr Schneewittchen (BR/ARD)11:00 Uhr Dornröschen (SWR/ARD)1. Weihnachtstag, 25. Dezember 201811:45 Uhr Brüderchen und Schwesterchen (MDR/ARD)12:45 Uhr König Drosselbart (hr/ARD)13:45 Uhr Rapunzel (rbb/ARD)14:45 Uhr Das Märchen von der Regentrude (NDR/ARD)2. Weihnachtstag, 26. Dezember 20187:55 Uhr Tischlein deck dich (WDR/ARD)11:15 Uhr Frau Holle (rbb/ARD)12:15 Uhr Aschenputtel (WDR/ARD)13:15 Uhr Die Galoschen des Glücks (rbb/ARD)Im Internet: DasErste.de/maerchenfilmWeitere Informationen finden akkreditierte Journalisten imPresseheft "Sechs auf einen Streich" im Pressedienst Das Erste unterhttps://presse.daserste.deFotos bei ard-foto.deO-Töne: https://presse.DasErste.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.dePetra Grete Schmidt und Julia Radonjicplanpunkt PRTel.: 0221/912557-10, E-Mail: post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell