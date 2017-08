München (ots) - Gleich fünf neue Folgen "Wer weiß denn sowas?"erwarten die Zuschauer in der kommenden Woche im Ersten. Ganz genauhinschauen müssen Kai Pflaume und die Teamkapitäne Bernhard Hoeckerund Elton am Mittwoch, dem 6. September 2017: DieSchauspiel-Zwillinge Valentina Pahde ("GZSZ") und Cheyenne Pahde("Alles was zählt") treffen bei "Wer weiß denn sowas?" aufeinander.Ein amüsantes Wiedersehen von "Schneewittchen" und "Zwerg Sunny"aus dem Film "7 Zwerge" erwartet die Zuschauer am Freitag, 8.September 2017, wenn der Comedian Ralf Schmitz und die SchauspielerinCosma Shiva Hagen gegeneinander antreten. Unter anderem wartet diefolgende witzige Frage auf die prominenten Kontrahenten:Prinz Philip darf Queen Elizabeth II. ...?a) als einziger öffentlich küssen,b) liebevoll "Kohlkopf" nennen oderc) nicht sehen, wenn er krank istWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 4. bis 8. September 2017 imÜberblick:Montag, 4. September - die Moderatorinnen Annett Möller und JudithRakersDienstag, 5. September - die Olympioniken Christoph Harting undThomas RöhlerMittwoch, 6. September - die Schauspiel-Zwillinge Valentina Pahde undCheyenne PahdeDonnerstag, 7. September - die Schauspieler Nastassja Kinski undOliver MommsenFreitag, 8. September - der Comedian Ralf Schmitz und SchauspielerinCosma Shiva Hagen"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/werweissdennsowasFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell