Erste Schiffsladung aus Rotterdam: Primagas bringt BioLPG nach Deutschland (FOTO)

Krefeld (ots) -Die erste Lieferung biogenen Flüssiggases, kurz: BioLPG, erreichteam Freitag, 13. April 2018, 12 Uhr den Duisburger Hafen. Mit demLöschen dieser Fracht ist der regenerative Energieträger ab jetzt inDeutschland verfügbar. Der Flüssiggasversorger Primagas vertreibtBioLPG bundesweit exklusiv.Rund 3,4 Millionen Wohnungen und 100.000 Nichtwohngebäude inDeutschland sind nicht an das Erdgasnetz angebunden. Jetzt könnenHausbesitzer auf netzunabhängiges und zugleich grünes Gaszurückgreifen. "Mit BioLPG tragen Verbraucher in Zukunft aktiv zurEnergiewende bei", ist Primagas-Geschäftsführer Jobst-DietrichDiercks überzeugt. "Mit dieser bedeutenden Innovation auf demFlüssiggasmarkt leisten wir Pionierarbeit."BioLPG bietet darüber hinaus dieselben Vorteile wiekonventionelles Flüssiggas: Es lagert netzunabhängig in Behältern undsteht deutschlandweit zur Verfügung. Der biogene Brennstoff istchemisch identisch mit dem herkömmlichen Produkt und kann dahereinfach in bestehenden Flüssiggasanlagen verwendet werden. Zudem istBioLPG regenerativ, denn es wird aus organischen Rest- undAbfallstoffen sowie nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. "MitBioLPG werden wir die CO2-Emissionen von Flüssiggasheizungen vonheute auf morgen erheblich reduzieren", sagt Jobst-Dietrich Diercks.Der klimafreundliche Energieträger ermöglicht eine CO2-Ersparnis vonbis zu 90 Prozent. (Weitere Informationen über BioLPG finden Sieunter www.BioLPG.de)Über das Unternehmen:PRIMAGAS gehört zu den führenden Flüssiggas-Anbietern inDeutschland. Der TÜV NORD attestierte PRIMAGAS mit dem Siegel"Geprüfte Service- und Montagequalität" als erstemFlüssiggas-Versorger in Deutschland hohe Qualität in gleich dreiBereichen: Service, Kundenzufriedenheit und Montagestandards. Damitist PRIMAGAS in der Branche der ideale Partner für allePrivathaushalte und Betriebe, die auf saubere Energien setzen. Rund240 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst sowie weit über 3.000Vertriebspartner für den technischen Kundendienst beraten kompetentin allen Fragen rund um das Flüssiggas. Durch eine bundesweiteTransportlogistik mit Zwischenlagern für mehrere Tausend TonnenFlüssiggas steht PRIMAGAS für eine zeitnahe und sichere Versorgung.PRIMAGAS ist Teil der internationalen Initiative "AußergewöhnlicheEnergie" und ist stolz darauf, mit Flüssiggas eine besondersvielseitige und umweltschonende Energie zu vertreiben.