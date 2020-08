München (ots) -Die "Verrückt nach Meer"-Flotte bekommt Zuwachs. Unter dem Motto "Vom Wasser aus die Welt entdecken" nehmen Kapitän Vladimir Vorobyov und Kapitän Igor Gabler die Zuschauer mit zu den unterschiedlichsten Destinationen auf der ganzen Welt: die Antarktis, Kanada und Südamerika sind nur einige der Stationen. Das Besondere: das kleine Schiff mit nur 400 Passagiere kann Routen befahren, die für die Kreuzfahrtriesen nicht passierbar sind. Passagiere und Zuschauer kommen zu bekannten Traumzielen, aber auch an Orte, die touristisch noch nicht so erschlossen sind. Und so spielen die Erlebnisse vor Ort die Hauptrolle in den neuen Folgen. Die Atmosphäre an Bord ist familiär, es gibt viele Stammkunden. Bekanntschaften werden aufgefrischt, Neulinge schnell ins Herz geschlossen. Und manche Crewmitglieder sind außerhalb der Fahrten mit Reisenden per E-Mail in Kontakt. Auch die mitreisenden Prominenten wie Ralph Morgenstern (mit Tochter Jadwiga), Walter Plathe oder die Fernsehköche Martin Baudrexel und Nils Egtermeyer werden schnell Teil der Kreuzfahrt-Familie.Route 1: Karibik intensiv: La Romana - Spanish Town/Virgin Gorda - Gustavia/St. Barths - St. Johns/Antigua - Point a Pitre/Guadeloupe - Maria Galante/Guadeloupe - Cabrits/Dominica - Castries/St.Lucia - Fort de France/Martinique Route 2: Great Lakes: Montreal - Kingston - Wellandkanal und Niagarafälle - Cleveland - Detroit - Mackinac Island - Milwaukee - Chicago - Traverse City - Alpena - Windsor - Toronto - Montreal Route 3: Brasilianisches Potpourri: Fortaleza - Recife - Maceio - Salvador de Bahia - Rio de Janeiro - Paranagua - Itajai - Buenos Aires Route 4: Faszination Antarktis: Ushuaia - Drake Passage - Arctowski/King George Island - Half Moon Island - Paradise/Danco Island - Drake Passage - Ushuaia Route 5: Von Kanada bis Havanna: Montreal - Quebec - Cap aux Meules - Sydney - Halifax - Hamilton/Bermuda - Nassau/Bahamas - Havanna/Kuba - Maria la Gorda/Kuba"Verrückt nach Meer - vom Wasser aus die Welt entdecken" ist eine unterhaltsame, informative Reisedokumentation und erlaubt einen Blick in eine Welt, die den Zuschauern normalerweise verborgen bleibt: Den komplexen Arbeitsalltag der Schiffscrews, die aus 30 Nationen bestehen; das Zusammenspiel zwischen Crew- und Passagieren, zwischen Kreuzfahrt-Neulingen und alten Hasen; und die Begegnung mit fremden Ländern und Kulturen. Die Kamera begleitet die Protagonisten, wenn alle sich großen Herausforderungen stellen und neue Abenteuer erleben. Die Doku-Serie ist nicht gescripted und arbeitet mit klassisch-dokumentarischen Mitteln."Verrückt nach Meer - vom Wasser aus die Welt entdecken" ist eine Produktion der Fandango Film TV Internet GmbH im Auftrag der ARD unter Federführung des SWR für Das Erste. Executive Producer: Christian Prechtl, Creative Director: Jörg Lankau, Producer: Stephan Ivankovic, Redaktion SWR: Stefanie v. Ehrenstein, Imogen Nabel, Hans-Georg KellnerPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deClaudia Gabler, Presse und PR SüdwestrundfunkTel.: 07221/929 22986E-Mail: claudia.gabler@SWR.deFotos unter: www.ardfoto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/4674917OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell