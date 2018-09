München (ots) -Das Wissensquiz vom 1. bis 5. Oktober 2018, um 18:00 Uhr im ErstenBis viereinhalb Millionen Zuschauer fieberten in der vorigenStaffel beim amüsanten Wissensquiz "Wer weiß denn sowas?" mit. AbMontag, 1. Oktober 2018, legt sich das lustigste Rate-Trio desVorabends wieder mächtig ins Zeug! In 135 brandneuen Folgen knobelnund raten die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton mit ihrenprominent besetzten Teams wieder um die Wette.Für die erste Woche der neuen Staffel hat Moderator Kai Pflaume,der Meister der skurrilen, unglaublichen und überraschenden Fragen,gleich drei Schauspiel-Traumpaare und zwei Nachrichten-Profis zuGast.Für Walter Sittler, der gegen seine Traumpartnerin MarieleMillowitsch antritt, ist es die "Wer weiß denn sowas?"-Premiere. DerZDF-Moderator Christian Sievers misst sein Wissen mit"Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer, Kai Wiesinger trifft auf BettinaZimmermann und Til Schweiger auf Schauspielkollegin StefanieStappenbeck.Das Publikum im Studio muss wir immer vorher entscheiden, welcherProminente wohl das bessere Gespür für die richtigen Antworten undwelcher der beiden Team-Kapitäne das richtige Näschen haben wird,denn die Teams spielen um möglichst viel Geld für ihre Unterstützer.Dazu müssen Superhirn Bernhard Hoëcker und Quizmaster Elton dierichtigen Antworten auf skurrile Alltagsfragen wie diese finden:Fast jeder fünfte Mann in Deutschland ...?a) kocht täglichb) gönnt sich abends ein Feierabendbierc) parkt sein Auto schon mal auf einem FrauenparkplatzWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 1. bis 5. Oktober 2018 imÜberblick:Montag, 1. Oktober - die Schauspieler Walter Sittler und MarieleMillowitschDienstag, 2. Oktober - der ZDF-Moderator Christian Sievers und"Tagesschau"-Sprecher Jan HoferMittwoch, 3. Oktober - FeiertagDonnerstag, 4. Oktober - die Schauspieler Kai Wiesinger und BettinaZimmermannFreitag, 5. Oktober - die Schauspieler Til Schweiger und StefanieStappenbeck"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/werweissdennsowas.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell