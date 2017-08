München (ots) - Am Samstag, 7. Oktober 2017, um 20:15 Uhr imErstenEine Familie gerät in dem Fernsehthriller "Sanft schläft der Tod"in das mörderische Psychospiel eines Entführers. Für das EhepaarMendt - gespielt von Marleen Lohse und Fabian Busch - beginnt einAlptraum, als bei einem Segelurlaub ihre beiden Kinder plötzlichverschwinden. Matthias Brandt ist als schwer durchschaubarerSerientäter zu sehen wie Manfred Zapatka in der Rolle desVerfolgers, der ihn zum zweiten Mal jagt und diesmal um das Leben dereigenen Enkel kämpft. Die Handlung nach dem Drehbuch von HolgerKarsten Schmidt und unter der Regie von Marco Kreuzpaintner läuft aufdie Frage zu, was hinter der Kindesentführung wirklich steckt.Das Ehepaar Anja (Marleen Lohse) und Frank Mendt (Fabian Busch)gerät beim Segelurlaub auf Rügen in einen Alptraum. Nur ein paarMinuten lassen sie den sechsjährigen Finn (Georg Arms) und dieelfjährige Leila (Luisa Römer) im Hafen allein. Als die Elternzurückkommen, ist ihr Boot mitsamt den Kindern verschwunden. Sofortalarmieren sie die örtliche Polizei, deren Suche jedoch erfolglosbleibt. Stattdessen meldet sich ein Entführer bei Anja undverpflichtet sie in diesem geheimen Gespräch zur Verschwiegenheit. Erspricht von einem Rätsel, das nur sie lösen kann, und macht seltsameAndeutungen. Da mischt sich ausgerechnet Franks Vater Herbert Winter(Manfred Zapatka) in die Ermittlungen ein - ein im Lebengescheiterter Ex-Stasi Mitarbeiter. Er glaubt, Hinweise auf einenSerientäter zu erkennen, den er selbst noch zu DDR-Zeiten verfolgte.Frank hat mit seinem Vater schon lange gebrochen und hatte seinerFrau jahrelang erzählt, sein Vater sei tot. Der Graben zwischen Vaterund Sohn könnte also tiefer nicht sein. Zunächst schenkt das LKAunter der Leitung des erfahrenen Beamten Werner Kempin (BernhardSchütz) Winters Hinweisen keinen Glauben. Doch es gelingt ihm, inKempins Ermittlungen einbezogen zu werden und die alte Fährte wiederaufzunehmen. Vater und Sohn begeben sich trotz ihres Konfliktsgemeinsam mit der Kommissarin Bentje Vogt (Christina Große) auf dieSpur der zurückliegenden Entführungsfälle und sind dabei gezwungen,das zerstörte Vertrauen zueinander wieder aufzubauen."Sanft schläft der Tod" ist eine Produktion der ndF Berlin GmbH(Produzent: Hans-Hinrich Koch) im Auftrag der ARD Degeto für DasErste. Die Redaktion verantworten Barbara Süßmann und SaschaSchwingel (ARD Degeto)."Sanft schläft der Tod" steht ab sofort im Vorführraum desPressedienstes Das Erste(https://presse.daserste.de/pages/vorfuehrraum/liste.aspx) fürakkreditierte Journalisten zur Ansicht bereit. Das Presseheft zumDownload finden Sie ebenfalls im Pressedienst Das Erste(https://presse.daserste.de/start.aspx).Pressekontakt:ARD Degeto, Ariane PfistererTel: 069/1509-331, E-Mail: ariane.pfisterer@degeto.deGrabner|Beeck|Kommunikation, Rolf GrabnerTel.: 030/30 30 630, E-Mail: rg@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell