Berlin (ots) - Vom YouTube-Phänomen zur eigenen Erfolgsmarke: Die Social-Media-Stars ViktoriaSarina bauen gemeinsam mit Studio71 ihr "Spring in eine Pfütze!"-Produktportfolio weiter aus. Am 6. Juli 2020 bringen die beiden YouTuberinnen in Zusammenarbeit mit der Conditorei Coppenrath & Wiese ihre erste eigene Torte auf den Markt. Die neue und limitierte Edition ist unter dem Namen "Spring in eine Pfütze!"-Torte in der Geschmacksrichtung Erdbeer-Joghurt im Tiefkühl-Tortensortiment in Deutschland (REWE) und Österreich (Merkur) erhältlich. Begleitet wird der Verkaufsstart durch Handzettel zur "Spring in eine Pfütze!"-Torte, die den REWE Angebots-Prospekten bundesweit beigelegt werden, sowie durch Social-Media-Kommunikation auf den Kanälen von ViktoriaSarina und "Spring in eine Pfütze!".Sebastian Romanus, Geschäftsführer Studio71: "Vor drei Jahren haben wir gemeinsam mit unseren Künstlerinnen ViktoriaSarina die Marke 'Spring in eine Pfütze!' ins Leben gerufen. Was mit einem inspirierenden Mitmachbuch für junge Mädchen begann, ist längst zu einem beeindruckenden Produktportfolio herangewachsen. Mit unserer Unterstützung haben sich ViktoriaSarina von YouTuberinnen zu erfolgreichen Unternehmerinnen weiterentwickelt - und die Erfolgsgeschichte von 'Spring in eine Pfütze!' geht weiter: Nach über einer Million verkaufter Printprodukte und ausverkauften Livetouren bietet unser Power-Duo seinen zahlreichen Fans jetzt auch einen kulinarischen Leckerbissen: eine sommerliche Erdbeertorte, an deren Kreation die beiden maßgeblich beteiligt waren. Das macht Appetit auf mehr."Dorothee Reiering-Böggemann, Bereichsleiterin Marketing Coppenrath & Wiese: "Bei unserer Kooperation mit ViktoriaSarina war es uns wichtig, die beiden YouTuberinnen von Beginn an in die Produktentwicklung mit einzubeziehen. Wir wollten eine Torte kreieren, die den Geschmack der Social-Media-Stars auch authentisch widerspiegelt. Mit der 'Spring in eine Pfütze!'-Torte ist uns das definitiv gelungen. Die Zusammenarbeit mit Viktoria und Sarina war äußerst positiv. Insgesamt wollen wir mit der Torte eine neue, jüngere Zielgruppe ansprechen. Dafür haben wir ein 360-Grad-Konzept, von der Produktentwicklung über die Vermarktung bis hin zu den Social-Media-Promotions, geplant.""Wir freuen uns so sehr, dass wir eine eigene 'Spring in eine Pfütze!'-Torte mit Coppenrath & Wiese machen dürfen. Das ist ein wahr gewordener Traum, denn wir lieben süße Leckereien - und ganz besonders fruchtig, frische Erdbeertorte!", sagt Viktoria. "Einfach total cremig und erdbeerig - so schmeckt unser Sommer", fügt Sarina hinzu. Über "Spring in eine Pfütze!" Vor drei Jahren erschien das erste Buch der Social-Media-Stars ViktoriaSarina, "Spring in eine Pfütze! - Bunte Ideen für jeden Tag" - und legte damit den Grundstein für den Aufbau der gemeinsamen Marke "Spring in eine Pfütze!". Mit Erfolg: Neben zahlreichen Mitmach-Büchern wurde das Produktportfolio seit 2017 sukzessive um eine Schreibwarenkollektion, ein Brettspiel, Modeartikel und Live-Events erweitert. Im Mai 2020 feierten ViktoriaSarina den Verkauf von über einer Million Printprodukte. Alle "Spring in eine Pfütze"-Produkte sind sowohl im markeneigenen Onlineshop als auch im stationären Handel erhältlich.Onlineshop: https://springineinepfuetze.com/ Instagram: https://www.instagram.com/springineinepfuetze/Über ViktoriaSarinaViki und Sarina sind nicht nur beste Sandkasten-Freundinnen, sondern auch erfolgreiche YouTuberinnen und Buchautorinnen: Mit "Spring in eine Pfütze!" gelang es den beiden Österreicherinnen, bunte Ideen für jeden Tag in viele Jugendzimmer zu streuen und eine kunterbunte Welt zu kreieren. Die DIY-Expertinnen probieren sich gerne aus, sei es mit verrückten Haarfarben, lustigen BFF-Battles oder ausgefallenen Halloween-Looks. Am liebsten verbringen Viktoria und Sarina aber Zeit mit ihren beiden Chihuahuas, Billi & Zuri, und ihren Pferden.Hier geht's zu ViktoriaSarina:YouTube: https://www.youtube.com/user/ViktoriaSarina Facebook: https://www.facebook.com/viktoriasarinavs/ Instagram (Viktoria): https://www.instagram.com/viktoriavs Instagram (Sarina): https://www.instagram.com/sarina_vs/Über Studio71Studio71 ist die global führende Digital Media und Entertainment Company, bei der Creators im Mittelpunkt stehen. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Branded Content, Original Productions, Content Distribution, Influencer Products und Creator Management. Studio71 ist Teil von Red Arrow Studios, einem Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE und generiert weltweit rund zehn Milliarden Video Views auf YouTube im Monat. Als Marktführer im deutschsprachigen Raum distribuiert und vermarktet Studio71 die TV-Inhalte der ProSiebenSat.1-Sendergruppe sowie ein Premium-Portfolio der besten Content Creator auf YouTube, Facebook und Instagram - mit einer Gesamtreichweite von monatlich einer Milliarde Video Views. Seine Hauptsitze hat Studio71 in Berlin und Los Angeles. Weitere Standorte sind New York, Toronto, London, Mailand und Paris. Für die Mediavermarktung kooperiert Studio71 mit SevenOne Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter.Über Coppenrath & WieseDie Conditorei Coppenrath & Wiese schreibt seit über 40 Jahren eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Als drittgrößter Hersteller von Tiefkühlkost in Deutschland verbindet das mittelständische Unternehmen für seine Torten, Kuchen und Brötchen klassische Backtraditionen und das Know-how des Conditorenhandwerks mit modernsten Herstellungsmethoden. Das Credo: "Wir bieten die beste Alternative zum Selberbacken." 