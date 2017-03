München (ots) -"Sag die Wahrheit", die erfolgreiche SWR-Rateshow um diespannendsten Berufe und skurrilsten Hobbys, kommt ab 21. April 2017ins Erste - immer freitags um 18:50 Uhr. An drei Freitagen zuvor, am24. und 31. März sowie 7. April 2017, sind Doppelfolgen von "Gefragt- Gejagt" mit Alexander Bommes im Programm.In 14 Ausgaben im Ersten präsentiert "Sag die Wahrheit"-ModeratorMichael Antwerpes dem Stammrateteam - Kim Fisher, Ursula Cantieni,Smudo und Pierre M. Krause - jede Menge spannende Kandidatinnen undKandidaten. In jeder Folge des Spiels um Wahrheit und Schwindelbekommen die vier Verstärkung durch einen fünften prominenten Gast.Bei der Premiere will es Schauspielerin Natalia Wörner wissen: "Ichbin sehr gespannt, ob es mit meiner weiblichen Intuition klappt - vonder habe ich normalerweise eine gesunde Portion."Bei "Sag die Wahrheit" behaupten in den ersten drei Spielrundenjeweils drei Kandidaten, ein und dieselbe Person mit einer besonderenEigenschaft, einem außergewöhnlichen Hobby oder einem sehr speziellenBeruf zu sein. In der letzten Runde sind es nur noch zwei Kandidaten.Doch die knifflige Aufgabe für das Rateteam bleibt immer die gleiche:Durch geschicktes Fragen und Nachhaken müssen die Ratefüchse denRichtigen herausfinden und die raffinierten Schwindler entlarven.Ein bisschen flirten können wir doch alle, aber wer schafft eswirklich, den Ratefüchsen den Kopf zu verdrehen? Die Antwort liefertdie erste Folge am 21. April, denn das Rateteam muss einenFlirt-Coach erkennen. Auch eine Chef-Intoneurin gilt es zuidentifizieren. Wer also hat Talent und wer spuckt nur große Töne?Und ist jemand, der athletisch scheint, auch gleich ein Artist?Nachdem ein Hula-Hoop-Künstler erraten worden ist, erwartet dieZuschauer im neu gestalteten Studio und an den Bildschirmen eineatemberaubende Performance, bei der Hula-Hoop-Reifen nur so durch dieLuft wirbeln."Sag die Wahrheit" ist eine Produktion des Südwestrundfunks undder UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARDfür Das Erste."Sag die Wahrheit" ab 21. April 2017, freitags um 18:50 Uhr imErstenPressefotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deUlrike M. Schlie und Torsten Maassen, Picture Puzzle MedienTel.: 0221/500039-10, E-Mail: presse@picturepuzzlemedien.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell