München (ots) -Die Rolle der Geheimdienste bei der Globalisierung des Terrorsdurch ihre Einflussnahme auf Terrorzellen ist so problematisch wieumstritten. Terror ist ein Geschäftsmodell und Hebel für politischenEinfluss und Relevanz und reicht vom Hindukusch bis in unsereGesellschaft hinein.Daniel Harrichs aufwendig inszenierter und prominent besetzterinvestigativer Fernsehfilm "Saat des Terrors" (SWR, ARD Degeto, BR,RBB, SR) thematisiert die Arbeitsweise der Geheimdienste undbeleuchtet die komplexen Verkettungen des globalisierten Terrorszwischen Pakistan, Indien, Europa und den USA. "Saat des Terrors" istein Politthriller über eine deutsche BND-Agentin, die in Pakistanherausfindet, dass Anschläge in Mumbai unmittelbar bevorstehen. Beidem Versuch, diese Anschläge in letzter Sekunde zu vereiteln, musssie erfahren, dass ihre Anstrengungen von unterschiedlichstenNachrichtendiensten hintertrieben werden. Der Film basiert auf wahrenBegebenheiten. In den Hauptrollen spielen Christiane Paul, AxelMilberg, Heiner Lauterbach, Navid Negahban.Im Anschluss an den Fernsehfilm "Saat des Terrors" folgt dieDokumentation "Spur des Terrors" (SWR, Redaktion: Thomas Reutter).Autor Daniel Harrich erzählt darin die Geschichte desUS-Geheimagenten David Coleman Headley, der unter den Augen derwestlichen Geheimdienste zum islamistischen Doppelagenten undTerror-Mastermind wurde. Dabei hinterfragt der investigativeFilmemacher die Rolle der westlichen Geheimdienste, auch des BND:Welche Verantwortung tragen unsere Dienste am Aufbau der Terrorzellenin Pakistan, die später Anschläge in Europa verübten? ExklusiveInterviews mit Augenzeugen und Geheimdienst-Mitarbeitern sowie Video-und Gerichtsdokumente belegen fatale Fehler der Nachrichtendienste."Saat des Terrors" ist eine Produktion der diwafilm im Auftrag vonSWR, ARD Degeto, BR, RBB, SR für Das Erste. Regie: Daniel Harrich,Buch: Gert Heidenreich und Daniel Harrich. Die Redaktion liegt beiManfred Hattendorf (SWR, federführend), Christine Strobl (ARDDegeto), Claudia Gladziejewski (BR), Verena Veihl (RBB) und AndreaEtspüler (SR)."Saat des Terrors" im Internet unterwww.DasErste.de/saatdesterrorsPressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: Lars.Jacob@DasErste.deAnnette GilcherKommunikation/Presse SüdwestrundfunkTel.: 07221/929-24016E-Mail: Annette.Gilcher@SWR.deJulia KainzfilmcontactTel.: 030/27908 - 700E-Mail: juliakainz@filmcontact.deEin Presseheft sowie der Fernsehfilm stehen für akkreditierteJournalisten im Pressedienst des Ersten (https://presse.daserste.de)zur Verfügung.Fotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell