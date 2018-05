München (ots) - ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt wird die Einreisenach Russland anlässlich der Berichterstattung über die Fußball-WMvon Seiten Russlands verweigert. Das vom SWR für ihn beantragte Visumist heute für ungültig erklärt worden. Hajo Seppelt steht demnach aufeiner Liste der in Russland "unerwünschten Personen" und könne dahernicht in die Russische Föderation einreisen. Nähere Angaben zu denHintergründen wurden nicht gemacht.Die ARD betrachtet dies als einen einmaligen Vorgang in derGeschichte des ARD-Sportjournalismus und im Hinblick auf dieBerichterstattung über Großereignisse wie die Fußball-WM alsbeispiellosen Eingriff in die Pressefreiheit. BeiSportgroßereignissen wie der Fußball-WM oder den Olympischen Spielenist der freie Zugang für Medienvertreter aus aller Welt üblicherweiseselbstverständlich und gehört auch zu den Voraussetzungen für dieVergabe an Ausrichterländer.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Mitgroßem Unverständnis habe ich zur Kenntnis genommen, dass HajoSeppelt die Einreise zur Fußball-WM nach Russland verweigert werdensoll. Das ist für mich kein Zeichen von Respekt vor der Tätigkeiteines investigativen Journalisten, sondern eher dafür, dass manunangenehmen Themen gegenüber lieber die Augen verschließt. Ich kannnur hoffen, dass die politischen Verantwortlichen ihre Entscheidungnoch einmal überdenken werden."Pressekontakt:Ingrid Schmitz, WDR-UnternehmenssprecherinTel.: 0221/220-7100, E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deRBB Presse und Information, stellv. Unternehmenssprecherin, StefanieTannertMobil: 0160/ 98204861, E-Mail: stefanie.tannert@rbb-online.deDr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42896, E-Mail: pressedienst@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell