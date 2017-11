Erste Runde der Tarifverhandlungen für Metall- und Elektroindustrie in Bayern

SCHWEINFURT (dpa-AFX) - Sechs Prozent mehr Geld und das Recht auf zeitweise reduzierte Arbeitszeit - mit diesen Forderungen geht die Gewerkschaft IG Metall am Donnerstag (12.00 Uhr) in die Tarifverhandlungen für die bayerische Metall- und Elektroindustrie.



In Schweinfurt findet die erste Gesprächsrunde mit den bayerischen Arbeitgebern statt. Schon vorher formulierten beide Seiten mit deutlichen Worten, was sie jeweils von der Position des anderen halten.

Die Arbeitgeber hatten die Ansprüche der Gewerkschaft als völlig überzogen bezeichnet. "Die Forderungen sind in der Höhe unvernünftig und in den Strukturen realitätsfern", sagte Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer vom Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie. Das Gesamtpaket sei ein "Sprengsatz für die Tarifbindung". Deutschland habe bereits die höchsten Arbeitskosten der Welt, so Brossardt weiter. "Das ist völlig überzogen und gefährdet die Zukunft unseres Standorts und seiner Arbeitsplätze."

Die IG Metall setzt indes vor allem auf die Arbeitnehmer, die zum Verhandlungsauftakt ihre Meinung kundtun sollen. "Die Beschäftigten wollen mehr Geld und mehr Zeit. Sie werden bereits zum Auftakt demonstrieren, wie wichtig ihnen diese Forderungen sind. Von den Arbeitgebern erwarten wir, dass sie sich ernsthaft mit unseren Forderungen auseinandersetzen", sagte Jürgen Wechsler, Bezirksleiter der IG Metall Bayern.

Schon am Morgen (9.30 Uhr) wollen Beschäftigte der Branchen in Schweinfurt demonstrieren. Zudem hat die Gewerkschaft eine Kundgebung (10.30 Uhr) geplant. Die IG Metall erwartet rund 2500 Teilnehmer.

Der derzeit gültige Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie läuft Ende 2017 aus. Von den 835 000 Beschäftigten in der Branche im Freistaat arbeiten 475 000 in tarifgebundenen Betrieben. Der Tarifabschluss wirkt sich auf alle Gehälter und Löhne aus. Die Metall- und Elektroindustrie gilt als wichtigster Wirtschaftszweig in Bayern./cgl/DP/zb