München (ots) - Der scheidende NDR-Intendant Lutz Marmor verließ mit einemungewöhnlichen Schritt das Amt. Am ersten "freien" Tag übernahm Lutz Marmor einekleine Gastrolle in der ARD-Daily Novela "Rote Rosen", die unter seiner Ägidemit bisher über 3000 Folgen von der Studio Hamburg Serienwerft in Lüneburgproduziert wird.Marmor spielt in Folge 3084 sich selbst, wird aber von Johanna Jansen (BrigitteAntonius) mit einem bekannten Portraitmaler verwechselt, den sie bedrängt, auchvon ihr ein Bild zu malen. Zum Schluss bleibt Marmor nur die Flucht. LutzMarmor: "Es hat mir großen Spaß gemacht, einmal direkt an den Dreharbeitenbeteiligt zu sein, über die ich als Intendant meist nur am Konferenztischentschieden habe. Gleichzeitig habe ich wieder einmal erlebt, was dieDarstellerinnen und Darsteller leisten. Großen Respekt an das ganze 'RoteRosen'-Team."Die Folge 3084 ist voraussichtlich Mitte März 2020 im Ersten zu sehen."Rote Rosen" , montags bis freitags um 14:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.DasErste.de/roterosen