München (ots) -Neujahr ist häufig mit vielen guten Vorsätzen verbunden. Allesoder fast alles soll anders werden! Auch für Hilli Pollmann, derneuen Hauptfigur in der ARD-Daily-Novela, die voraussichtlich am 2.Januar 2019 in Folge 2801 ihren ersten Auftritt hat. Hilli, gespieltvon Gerit Kling, bezieht eine neue Wohnung im Lüneburger Rosenhaus -und erobert sogleich die Herzen von Johanna Jansen (BrigitteAntonius) und Ben Berger (Hakim-Michael Meziani). Schade nur, dassHillis Mann Frank (Axel Buchholz) noch als Mechaniker auf Achse ist.Oder etwa nicht? Die erste Nacht im Rosenhaus verbringt Hillijedenfalls nicht alleine.Hilli und Frank Pollmann, die in 25 Jahren aus einer kleinenWerkstatt das führende Autohaus Lüneburgs aufgebaut haben,beschließen, ihr Leben zu ändern. Den Betrieb wollen sie lukrativverkaufen, ihre Silberhochzeit am Ayers Rock in Australien feiern undauf eine halbjährige Weltreise gehen. Sie haben es sich schließlichverdient! Doch das Schicksal durchkreuzt diese Pläne. Plötzlichverschwindet ihre Tochter Leonie (Lena Meckel), die mit ihrem FreundLaurenz (Julian Brodacz) in der Altstadt einen Bonbonladen eröffnenwill, Frank erleidet einen Herzinfarkt und Hilli begegnet ihrer altenLiebe Cornelius (Tom Mikulla) wieder. Die Karten werden neugemischt...In weiteren Hauptrollen der 16. Staffel "Rote Rosen", die amMittwoch, 2. Januar, im Ersten beginnt, spielen u.a. auch SolveigAugust, Julia Dahmen, Lara-Isabelle Rentinck, Julian Brodacz undOliver Franck mit. Caroline Kiesewetter kehrt als Juristin AnneLichtenhagen zurück. Weiterhin im Hauptcast dabei sind BrigitteAntonius, Anja Franke, Maria Fuchs, Madeleine Lierck-Wien, JelenaMitschke, Samantha Viana, Claus-Dieter Clausnitzer, WolframGrandezka, Gerry Hungbauer, Joachim Kretzer, Hakim-Michael Meziani,Marlon Putzke und Hermann Toelcke."Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft(Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. DieRedaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR).