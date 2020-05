München (ots) -Special am 3. Juli lässt das bisher Geschehene Revue passierenAm Montag, 6. Juli 2020, blühen die "Roten Rosen" wieder auf. Dann wird das 17. Kapitel der Daily Novela aus Lüneburg mit der Folge 3131 fortgesetzt. Vor dem Restart bringt am Freitag, 3. Juli, zur gewohnten Sendezeit ein Special in Erinnerung, was in der laufenden Staffel bisher geschah: Astrid und Alex - eine Liebe in Turbulenzen.Wegen der Corona-Beschränkungen waren die Dreharbeiten für die "Roten Rosen" am 23. März für fünf Wochen unterbrochen worden. Seit dem 27. April wird unter Einhaltung besonderer Sicherheitsmaßnahmen wieder gedreht. In der Zwischenzeit zeigt Das Erste die Anfänge der Serie ab Episode 1.In den ersten neuen Folgen haben Astrid (Claudia Schmutzler), Pia (Clara Apel) und Alex (Philipp Oliver Baumgarten) eine Idee, wie der Ziegenhof vor der drohenden Zwangsversteigerung gerettet werden kann. Judith (Katrin Ingendoh) sieht die neue Nähe, die zwischen Alex und Astrid entsteht, mit Argwohn und schlägt zurück. Sie holt den kleinen Oskar unabgesprochen von der Kita ab und verschwindet mit ihm. Torben (Joachim Kretzer) und Amelies (Lara-Isabelle Rentinck) romantisches Intermezzo wird abrupt unterbrochen. Doch dann erhält Amelie, die sich inzwischen mehr als einen Flirt mit Torben vorstellen kann, eine verführerische Einladung.Ab Folge 3133 (Sendetermin: voraussichtlich am 8. Juli 2020) spielt Arne Rudolf, bekannt aus der "Lindenstraße", die Rolle des David Wagner an der Seite von Gunter Flickenschild (Hermann Toelcke) und Thomas Jansen (Gerry Hungbauer) in der noblen Männer-WG auf Gut Flickenschild. Zunächst muss David einiges an Misstrauen ihm gegenüber aus dem Weg räumen, als er mit seinem Campingbus vorfährt und großes Interesse an dem historischen Gutshof bekundet. Aber sein Interesse an Günter geht deutlich über die Geschichte des Gutshofes hinaus..."Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft (Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR). "Rote Rosen" , montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten Im Internet unter www.DasErste.de/roterosen Pressefotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deDZ! Kommunikation, Tel: 030/3101 88 66,Dieter Zurstraßen, Tel: 0160/4798 370, E-Mail: dz@dz-kommunikation.deoder am Set: Daniela Behns, Tel: 04131/886 340,E-Mail: dbehns@rote-rosen.tvWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4609582OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell