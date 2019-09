München (ots) -Claudia Schmutzler steht als neue Heldin vor der Entscheidung:sicherer Lebensweg oder eine "unmögliche Liebe"?Seit Montag, 2. September 2019, werden neue Folgen der 17. Staffel"Rote Rosen" in Lüneburg gedreht. Die 200 Episoden mit ClaudiaSchmutzler als Hauptfigur der erfolgreichen Daily Novela werden abEnde Oktober 2019 im Ersten zu sehen sein.Das Leben als großes Abenteuer ist nicht unbedingt Astrids Ding.Dennoch ist sie ihren Weg immer mutig gegangen. Bis bei einem Besuchin Lüneburg eine schicksalhafte Begegnung ihr eine schwereEntscheidung abverlangt. Soll sie weiterhin den vertrauten Gefühlenfolgen oder den Aufbruch in ein neues, unkonventionelles Leben miteiner "unmöglichen Liebe" wagen?Astrid Richter (Claudia Schmutzler) wuchs in der DDR auf, doch imSommer 89, kurz vor der Wende, floh sie über Ungarn in dieBundesrepublik. Neu in Westdeutschland und mit Heimweh nach ihrerFamilie kam sie zum Studium nach Lüneburg. Hier lernte sie HenningMaiwald (Herbert Ulrich) kennen, mit dem sie seit damals eine tiefeFreundschaft verbindet. Nach dem Studium verschlägt es Astrid nachMünchen. Nach einigen gescheiterten Beziehungen hatte Astrid mitMitte Dreißig kein Vertrauen mehr, den richtigen Partner für dieGründung einer Familie zu finden. Doch ihren Kinderwunsch wollte sienicht aufgeben. Sie wurde durch eine Samenspende schwanger undglückliche Mutter einer gesunden Tochter: Pia. Selbstbewusst undzupackend meistert Astrid bis heute alle Herausforderungen, die sicheiner alleinerziehenden Mutter stellen. Daran änderte sich auchnichts, als Pia durch einen Autounfall so schwer verletzt wurde, dasssie auf den Rollstuhl angewiesen ist.Nur in der Liebe blieb Astrid vorsichtig. Bis sie bei einemGeschäftsbesuch in Lüneburg in einen Unfall mit dem RadfahrerAlexander (Philip Oliver Baumgarten) verwickelt wird. Trotz desSchrecks ein magischer Moment! Kurz scheint die Welt stillzustehen.Doch dann machen sich Astrid und der deutlich jüngere Alexandergegenseitig Vorwürfe. Astrid fordert schlagfertig, jetzt müsse er siezu ihrem Termin fahren, sonst komme sie zu spät. Alexander findetspontan Gefallen an der selbstbewussten Frau und nimmt Astrid auf demGepäckträger mit. Beim Abschied flirtet er mit der Unbekannten. Siesollen sich schon bald wiedersehen, als Alexander, genannt Alex, sichals Neffe ihres alten Freundes Henning herausstellt. Aber fast 20Lebensjahre liegen zwischen Astrid und Alex. Soll sie diese Liebe mitHindernissen wagen? Astrid muss gegen ihre eigenen Ängste und dieVorbehalte ihrer Umgebung für ihre Liebe kämpfen...Claudia Schmutzler prägte mit ihrer Titelrolle in "Für alle FälleStefanie" (1997-2004) das Genre des ebenso couragierten wiemenschlichen 'Engels in Weiß'. Zuvor war sie durch ihre Rolle in "GoTrabbi Go" (1+2) an der Seite von Wolfgang Stumph bekanntgeworden.Von 2005 bis 2017 stand sie für die Rolle derKriminalhauptkommissarin Katrin Börensen in der Fernsehserie "SOKOWismar" vor der Kamera."Rote Rosen wird produziert von der Studio Hamburg SerienwerftGmbH (Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. DieRedaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR)."Rote Rosen" , montags bis freitags um 14:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.DasErste.de/roterosenPressefotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deDZ! Kommunikation, Tel.: 030/3101-8866, Dieter ZurstraßenTel.: 0160/4798370, E-Mail: dieter.zurstrassen@berlin.deoder am Set: Daniela Behns, Tel.: 04131/886 340,E-Mail: dbehns@rote-rosen.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell