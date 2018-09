München (ots) -Gerit Kling übernimmt im 16. Kapitel der erfolgreichen ARD-DailyNovela "Rote Rosen" die Hauptrolle. 200 weitere Folgen sind ab AnfangJanuar 2019 im Ersten zu sehen. Dazu haben heute in Lüneburg dieDreharbeiten begonnen.Zum Inhalt: Hilli und Frank Pollmann (Gerit Kling und AxelBuchholz) haben in 25 Jahren aus einer kleinen Kfz-Werkstatt mitGebrauchtwagen-Verkauf das führende Autohaus Lüneburgs aufgebaut, eintypenoffenes Jahreswagen-Zentrum mit Werkstattbetrieb. Franks Antriebwar dabei immer die Leidenschaft für Autos, für Hilli stand die Lustan der Herausforderung im Vordergrund.Die Begegnung mit Hilli war für Frank Liebe auf den ersten Blick.Auch Hilli mochte Frank auf Anhieb. Doch ihre letzte Beziehung war soschmerzvoll zu Ende gegangen, dass es Zeit brauchte, bis Hilli ihrHerz wieder ganz öffnen konnte. Dass sie es schließlich tat, hat sienie auch nur eine Sekunde bereut. Der Mann, der Hilli zuvor das Herzgebrochen hatte, war Cornelius (Tom Mikulla). Ein junger Student derZahnmedizin aus gutem Hause, seine Familie gehörte zum "LüneburgerAdel". Cornelius machte Hilli auch tatsächlich einen Heiratsantrag.Aber seine Eltern ließen keinen Zweifel daran, dass sie Hilli fürnicht standesgemäß hielten. Cornelius beugte sich dem elterlichenDruck, trennte sich von Hilli und heiratete bald darauf Margret,ebenfalls Zahnmedizinerin.Als Hilli und Frank jetzt das Angebot erhalten, ihr Autohauslukrativ zu verkaufen, sind sie bereit für einen neuenLebensabschnitt. Beide beschließen, endlich die Welt zu erkunden.Ihre Silberhochzeit, die in diesem Jahr ansteht, möchten sie am AyersRock in Australien feiern - verbunden mit einer halbjährigenWeltreise. Doch das plötzliche Verschwinden ihrer Tochter Leonie(Lena Meckel) und Franks schwaches Herz machen ihnen einen Strichdurch die Rechnung. Und als sich dann auch noch Hillis und Cornelius'Lebenswege nach mehr als 25 Jahren wieder kreuzen, und Cornelius sichfragen muss, ob er nicht damals den Fehler seines Lebens begangenhat, mischt das Schicksal die Karten neu ..."Rote Rosen" ist eine Produktion der Studio Hamburg Serienwerft(Produzent: Emmo Lempert) im Auftrag der ARD für Das Erste. DieRedaktion haben Meibrit Ahrens und Frida Steimer (beide NDR)."Rote Rosen", montags bis freitags um 14:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.DasErste.de/roterosenFotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErste.deDZ! Kommunikation, Tel: 030/3101 88 66,Dieter Zurstraßen, Tel: 0160/4798 370,E-Mail: dz@dz-kommunikation.deoder am Set: Annkathrin Pinckernelle, Tel: 04131/886 340,E-Mail: apinckernelle@rote-rosen.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell