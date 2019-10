München (ots) - Maren Kroymann gehört zu den vielschichtigstenKünstlerpersönlichkeiten der deutschen Unterhaltungslandschaft. Am 1. Dezember2019 wird sie in London vom renommierten Unterhaltungsfestival Rose d' Or mitdem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet.Maren Kroymann: "Ich bin überwältigt und geplättet, dass ich eine derwichtigsten internationalen Fernsehauszeichnungen erhalte. Es bewegt michunglaublich, dass meine Arbeit über all die Jahre damit gesehen und anerkanntwird. Diese Würdigung bedeutet mir sehr viel."Thomas Schreiber, ARD-Koordinator Unterhaltung: "Die Goldene Rose für MarenKroymann oder: 70 ist verdammt sexy. Maren Kroymann saß auf eine gewisse Weiseimmer zwischen den Stühlen. Liebte früher Männer, dann Frauen. Die Feministinlegt sich ohne Vorbehalte mit allen an, die sie für kritikwürdig hält - sehr zumMissfallen einiger Feministinnen. Sie ist als Schauspielerin sehr beliebt undspielt in populären Familienserien ("Oh Gott, Herr Pfarrer") und Komödien ("DasSuperweib"), in Kinoerfolgen ("Die Welle") und Krimireihen ("Schuld"). Sieerobert das Neuland Internet für sich und startet mit 'Kroymann' richtig durch.Die 70-Jährige arbeitet mit einem jungen, wenn nicht dem jüngsten Kreativteam imComedybereich zusammen und erreicht eine Qualität der Beiträge, die diese'alterslos' erscheinen lässt. Mit 70 ist eben noch lange nicht Schluss!Gratulation von Herzen!"In ihrem ersten Bühnenprogramm "Auf Du und Du mit dem Stöckelschuh" blickteMaren Kroymann auf die spießige Welt des deutschen Nachkriegsschlagers zurück.Einem großen Publikum wurde sie Ende der 80er Jahre durch ihre Rolle dermodernen Pfarrersgattin in "Oh Gott, Herr Pfarrer" bekannt. Als erste Frau imdeutschen Fernsehen hatte sie mit "Nachtschwester Kroymann" von 1993 bis 1997ihre eigene Satiresendung, für die sie auch selber als Autorin mitverantwortlichzeichnete. Daneben spielte Maren Kroymann in zahlreichen Serien und TV-Filmen.Auch als Sprecherin für Radiofeatures, Hörspiele und Hörbücher ist sieerfolgreich. 2017 kehrte Maren Kroymann mit ihrer eigenen Sketch-Comedy"Kroymann" ins Erste zurück. "Kroymann" wurde mit dem Juliane BartelMedienpreis, dem DAfF-Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen, den GrimmePreisen 2018 und 2019, dem Bayerischen Fernsehpreis 2019 sowie dem DeutschenFernsehpreis 2019 ausgezeichnet.Eine neue Folge "Kroymann" (Radio Bremen, SWR, NDR, WDR), in der die Satirikerinund Schauspielerin mit ihrer fantastischen Beobachtungsgabe wieder besondereAha-Erlebnisse und einen scharfen Blick auf die kleinen Wahrheiten des Alltagsliefert, läuft am Donnerstag, 31. Oktober 2019, um 23:30 Uhr im Ersten.Online first seit Mittwoch, 30. Oktober, 12:00 Uhr, in der ARD Mediathek(https://www.ardmediathek.de/daserste/).Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das ErsteTel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@Daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell