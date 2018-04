München (ots) -Die Kommissare Edwin (Tilo Prückner) und Günter (Wolfgang Winkler)könnten ihren wohlverdienten Ruhestand genießen, erscheinen aberdennoch jeden Tag pünktlich zum Dienst. Irgendjemand muss den Job jamachen, denn aufgrund des demografischen Wandels findet die AbteilungKapitalverbrechen der Kölner Kriminalpolizei keine neuen Ermittler.Allein die ehrgeizige Dezernatsleiterin Vicky Adam (Katja Danowski),der gewitzte, mit allen modernen Ermittlungsmethoden und derDigitalisierung vertraute Kommissarsanwärter Hui Ko (Aaron Le) haltenneben den beiden dickköpfigen, besserwisserischen undberatungsresistenten Rentnercops die Stellung im Kampf gegen dasVerbrechen in der Domstadt.Oliver Vogel, Chief Creative Officer der Bavaria Fiction: "Indieser Staffel sind unter Produzent Peter Güde und der HeadautorinSonja Schönemann die besten Bücher der Serie bisher gelungen.Außerdem werden Wolfgang Winkler und Tilo Prückner immer lustiger, jeälter sie werden."In den acht neuen Folgen der Bavaria-Fiction-Produktion ermittelndie beiden Kommissare unter anderem zum ersten Mal gegen sich selbst:Die Beiden sollen einen Raubüberfall begangen haben. Gerade wähntensie sich noch in einem bizarren Thriller mit Identitätsdiebstahl,dann lässt Agatha Christie grüßen: Edwin und Günter stranden in einemabgeschiedenen Spukschloss ohne Handy- oder Festnetz, aber mit einerermordeten Hausherrin. Wenig später wird ein vielversprechenderNachwuchsfußballer brutal zusammengeschlagen. Auf dem Fußballfeldsind sie zwar nicht mehr zu gebrauchen, die Ermittlungen übernehmendie beiden Rentnercops aber selbstverständlich. Die Dreharbeiten zuden acht Folgen (33 bis 40) der ARD-Vorabendserie begannen AnfangApril in Köln und Umgebung und gehen bis Mitte Juli. Gedreht wird inzwei Blöcken á vier Folgen. Die Regie übernehmen Thomas Durchschlag(Block 1) Patrick Winczewski (Block 2).Headautorin ist Sonja Schönemann ("Sekretärinnen"). Produzentenfür die mit dem FairFilmAward 2018 ausgezeichnete Serie sind PeterGüde und Oliver Vogel. Die Redaktion liegt bei Elke Kimmlinger(Executive Producer) und Nils Wohlfarth, beide WDR."Rentnercops" ist eine Produktion der Bavaria Fiction,Niederlassung Köln, im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für DasErste.Die Ausstrahlung ist für Herbst 2018 vorgesehen.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Amélie Apel, Barbarella Entertainment GmbHTel.: 030 577 00 97 55E-Mail: amelie.apel@barbarella.deAgnes Toellner,Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell