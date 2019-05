München (ots) - "Die Pferdeflüsterin" am 10. Mai und "Kampf umJacomo" am 17. Mai 2019, jeweils um 20:15 Uhr im ErstenEine Revolution im Dressurreiten möchte eine junge Erbin in derneuen ARD-Degeto-Reihe "Reiterhof Wildenstein" starten: Nicht die"alte Schule" mit Zwang und Peitsche, sondern der sanfte Umgang mitden edlen Tieren stehen im Mittelpunkt des Trainings. KlaraDeutschmann - bekannt aus Fernsehformaten wie "Hubert und Staller"und "Charité" - spielt eine unkonventionelle Reiterin, die in den USAeine neuartige Methode im Umgang mit Wildpferden entwickelt hat undnun als Heimkehrerin den traditionellen Zuchtbetrieb ihrer Familieumkrempelt. Ob es ihr gelingt, gegen den Widerstand ihres älterenBruders Ferdinand (Shenja Lacher) ihre auf Achtsamkeit und Intuitionbasierten Trainingsmethoden einzuführen, erzählt die neue "EndlichFreitag im Ersten"-Reihe. In weiteren Rollen spielen Ulli Maier,Helmfried von Lüttichau, Gerd Anthoff, Florian Maria Sumerauer,Stefan Pohl, Alexander Khuon, Nele Trebs u.v.a."Reiterhof Wildenstein" ist Unterhaltung für die ganze Familie, inder Pferde wie Familienmitglieder geliebt und um deren "Erziehung"wie bei Kindern gestritten wird. Während die Menschen ihreBeziehungskonflikte, Geschwisterstreitigkeiten oder Geheimnisseaustragen, spiegeln sich deren Folgen im Verhalten der ihnenanvertrauten Tiere - inklusive einiger Überraschungen. Vivian Naefeführte Regie bei den ersten beiden Filmen der Reihe, die auf einemtraumhaften Reiterhof am Starnberger See spielt und grandioseReitszenen bietet. Die Drehbücher schrieb Andrea Stoll, die aus demreichen Fundus jahrzehntelanger Reiterfahrung schöpfen kann."Reiterhof Wildenstein" ist eine Produktion der Neue BioskopTelevision (Produzenten: Christian Balz und Dietmar Güntsche) imAuftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei SaschaMürl und Sascha Schwingel (ARD Degeto).Die Pressemappe und Filme stehen akkreditierten Journalisten imPressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Abruf bereit.Fotos über www.ard-foto.deO-Töne und RadioKits: https://www.ardtvaudio.deWeitere Informationen und Zusatzmaterial unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/freitag-im-ersten/sendung/index.htmlPressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel: 069 / 1509-346E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell