Das Erste / RB Leipzig - Bayern München am 25. Oktober live im Ersten

München (ots) - Alles oder nichts - das Motto gilt auch für diezweite Runde des DFB-Pokals. Am 24. und 25. Oktober geht es für dieClubs um den Einzug in das Achtelfinale. Für Meister Bayern Münchenheißt es, sich in Leipzig beweisen zu müssen. Das Erste überträgt dieBegegnung live im Rahmen der Pokalsendung ab 20:15 Uhr. Moderator derSendung ist Matthias Opdenhövel, der neben der Live-Partie auch diesieben anderen Begegnungen des Abends präsentiert. Der "SportschauClub" aus Herten mit Alexander Bommes rundet den Fußball-Abend imErsten ab.Bereits am Vorabend präsentiert Das Erste ab 22:15 UhrZusammenfassungen der acht Spiele vom Dienstag. Auch hier ist derModerator Alexander Bommes. Mit im Programm: das rheinische Derbyzwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach sowie diePartie 1. FC Magdeburg gegen Borussia Dortmund.Sendetermine im ErstenDienstag, 24. Oktober 201722:15 - 23:45 UhrSportschauDFB-Pokal2. RundeSC Paderborn - VfL BochumSV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04Fortuna Düsseldorf - Borussia MönchengladbachBayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin1. FC Schweinfurt 05 - Eintracht Frankfurt1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund1. FSV Mainz 05 - Holstein KielSpVgg Greuther Fürth - FC IngolstadtMittwoch, 25. Oktober 201720:15 - 23:45 UhrSportschauDFB-Pokal2. RundeRB Leipzig - FC BayernÜbertragung aus Leipzig23:00 UhrZusammenfassung von den SpielenVfL Osnabrück - 1. FC NürnbergHertha BSC Berlin - 1.FC KölnVfL Wolfsburg - Hannover 961. FC Kaiserlautern - VfB StuttgartSSV Jahn Regensburg - 1. FC HeidenheimSV Werder Bremen - TSG HoffenheimSC Freiburg - Dynamo DresdenRB Leipzig - FC Bayern München23:45 - 00:15 UhrSportschau ClubPressekontakt:Michael Chmurycz, ARD-Sportkoordination Tel. 089/5900-23780, E-Mail:Michael.Chmurycz@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell