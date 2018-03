München (ots) - Souverän und locker witzeln und kalauern sich dieComedians Mike Krüger und Markus Krebs durch die erste Sendung amFreitag ab 18:00 Uhr. Bisweilen landen sie so bei einererstaunlichen, aber richtigen Antwort, die nicht nur Moderator JörgPilawa überrascht.In der zweiten Ausgabe um 18:50 Uhr versuchen die ShowgrößenMarijke Amado und Harry Wijnvoord immer wieder durch den Hinweis aufdie Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland zupunkten. Aber auch hier gilt: Es gibt nur eine richtige unter denvier Antwortmöglichkeiten.Gegen Quiz-Ass Thorsten Zirkel, Professor-Quiz Eckhard Freise undQuizkönigin Marie-Louise Finck treten an:18:00 Uhr: Mike Krüger und Markus Krebs18:50 Uhr: Marijke Amado und Harry WijnvoordWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell" und "Quizduell-Olymp" sind Produktionen von ITVStudios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag derARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beimNorddeutschen Rundfunk (NDR).Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deInterviewanfragen an Jörg Pilawa:bueroberlin medienagentur gbr / Enno WieseMobil: 0172/3811953, E-Mail: wiese@bueroberlin.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell