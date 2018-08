München (ots) - Die beiden Schauspieler Janine Kunze und ThomasHeinze führen sich gleich gut ein. "Nenn' uns Dumm und Dümmer!",fordern sie Jörg Pilawa vor dem Spiel auf. Ob das alles nur eingeschicktes Understatement ist, um den Quizduell-Olymp mit Quiz-AssThorsten Zirkel, Professor Quiz Eckhard Freise und Quiz-KöniginMarie-Louise Finck in Sicherheit zu wiegen, sehen die Zuschauer imErsten am 17. August.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germanyin Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARDfür Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deInterviewanfragen an Jörg Pilawa:bueroberlin medienagentur gbr / Enno WieseMobil: 0172/3811953, E-Mail: wiese@bueroberlin.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell