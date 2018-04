München (ots) - Sie spielen die gleiche Rolle in der Serie "EinFall für zwei". Schauspieler Claus Theo Gärtner war in über 300Folgen der Serie als Ermittler Josef Matula unterwegs. 2014 hat WanjaMues als Privatdetektiv Leo Oswald den gleichen Part übernommen. Als"Fall für zwei" fassen die beiden Schauspieler auch die Fragen vonModerator Jörg Pilawa im "Quizduell-Olymp" auf. Immer nach der Devise"Gemeinsam sind wir stark!" bieten sie Quiz-Ass Thorsten Zirkel,Quiz-Professor Eckhard Freise und Quiz-Königin Marie-Louise Finck dieStirn.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell" und "Quizduell-Olymp" sind Produktionen von ITVStudios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag derARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beimNorddeutschen Rundfunk.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deInterviewanfragen an Jörg Pilawa:bueroberlin medienagentur gbr / Enno WieseMobil: 0172/3811953, E-Mail: wiese@bueroberlin.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell